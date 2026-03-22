Курит и пьет кофе в 118 лет: в Бразилии случайно нашли самого старого человека планеты

В бразильском доме престарелых случайно обнаружили самого старого жителя планеты. 118-летний Луис Карлос дос Сантос, несмотря на почтенный возраст, самостоятельно ходит, курит и несколько раз в день пьет кофе.

По данным местных медиа, мужчина живет в доме ухода более полувека. После сообщений в социальных сетях, организация RankBrasil проверила документы старожила и подтвердила его возраст.

Луис Карлос дос Сантос родился 15 февраля 1908 года в городе Элои Мендес штата Минас-Жерайс в Бразилии. Мужчина живет в доме престарелых с 10 сентября 1971 года. В заведение фермера привез священник из города Треш-Понтас. За более чем полвека он стал символической фигурой для работников и жителей учреждения.

Возраст Луиса подтверждают обновленное свидетельство о рождении, трудовая книжка и индивидуальные медицинские отчеты, хранящиеся в заведении. Бразильца могут признать самым старым живым человеком планеты, поэтому после проверки документов организация RankBrasil начала процедуру признания рекорда. Ранее такое звание официально имела 116-летняя жительница Великобритании по имени Этель Катерхэм.

Несмотря на 118 лет, мужчина самостоятельно передвигается, ест и не принимает постоянных лекарств. Его ежедневное расписание остается неизменным – трижды в день рекордсмен пьет кофе. Кроме того, он сохранил привычку курить самокрутки.

По словам работников заведения, мужчина любит спокойствие и не стремится к помощи от других. Он предпочитает тишину и одиночество. Луис часто проводит время во дворе, символом его повседневной жизни стала "каменная дорожка", которую он ежедневно складывает и разбирает.

