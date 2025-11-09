'Кто против пошлин – дураки': Трамп пообещал раздать по 2 тысячи долларов американцам

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление. Он, в частности, пообещал выплатить некоторым гражданам страны не менее чем по две тысячи долларов.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он также назвал противников американской пошлины "дураками".

"Каждому будут выплачены дивиденды в размере не менее 2000 долларов на человека. Не включая людей с высоким доходом", – написал президент США

Когда именно и как власти США будут выплачивать "дивиденды", а также кого они считают "людьми с высоким доходом", президент не уточнил.

"Те, кто выступает против пошлин – глупцы! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке. Пенсионные накопления 401 тыс. – самые высокие за всю историю. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг – 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране", – написал президент США.

Также из сообщения можно сделать вывод, что средства на выплаты будут взяты из доходов от пошлин на импорт, которые Дональд Трамп ввел.

