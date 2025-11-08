'Это полный позор': Трамп заявил, что США будут бойкотировать саммит G20 в ЮАР из-за 'убийства африканеров'

Ни один представитель Соединенных Штатов Америки не будет участвовать в саммите G20 ("Большой двадцатки"), который состоится в Южно-Африканской республике (ЮАР). Решение аргументируют тем, что в стране "убивают африканнеров" и "незаконно отбирают их земли".

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth. Обвиняя ЮАР в нарушении прав человека политик подчеркнул, что мероприятие будут бойкотировать.

"Это полный позор, что G20 состоится в ЮАР. Африканеров (потомков голландских, французских и немецких переселенцев) убивают и уничтожают, а их земли и фермы незаконно отбирают. Ни один чиновник США не будет присутствовать, пока будут продолжаться эти нарушения прав человека", – говорится в заметке Трампа.

По словам американского лидера такая позиция является принципиальной для США. Ранее президент сообщал, что вместо него саммит посетит делегация, которую возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, однако впоследствии выяснилось, что они тоже будут бойкотировать мероприятие.

"Я с нетерпением жду возможности принять G20 в 2026 году в Майами, штат Флорида", – подытожил президент США.

Что известно о саммите G20

G20 ("Большая двадцатка") – международный форум, который включает как экономически развитые страны, так и развивающиеся. Во время встреч представители стран-участниц обсуждают важнейшие проблемы с которыми столкнулся и может столкнуться мир в ближайшее время.

В "Группу двадцати" входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз (как коллективный участник). Испания может участвовать в заседаниях в статусе наблюдателя, поскольку не является официальной участницей организации.

На встречах также могут присутствовать представители Всемирного банка, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда.

