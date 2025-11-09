'Грызутся как псы!' Трамп разгневался на демократов и сравнил себя с Рузвельтом

Президент США Дональд Трамп снова набросился на политических оппонентов из Демократической партии. Он обвинил демократов в рекордном по продолжительности шатдауне.

Также Трамп заявил о "прогрессе" в вопросе ликвидации формы парламентской борьбы в Конгрессе США – филибастера, в дополнение он сравнил себя с Рузвельтом. Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Из-за чего разозлился Трамп

В заметке в Truth Social Трамп снова обвинил демократов в приостановке работы правительства из-за филибастера – традиционной для США тактики препятствования принятию законопроектов парламентским меньшинством путем внесения значительного количества поправок и пространных выступлений на произвольную тему.

Практике филибастера Трамп пригрозил положить конец.

"Демократы грызутся как псы из-за шатдауна, потому что смертельно боятся, что я достигаю прогресса с республиканцами в вопросе прекращения филибастера! Независимо от того, заключим ли мы соглашение или нет, республиканцы должны "уничтожить" филибастерство и принять сотни долгожданных, но так и не полученных политических побед – как, например, идентификация избирателей. Только неудачник не согласится на это!" – написал президент США.

Вдобавок Трамп объявил о введении 50-летних ипотечных кредитов в США и сравнил себя с 32-м президентом США от Демократической партии Франклином Теодором Рузвельтом – единственным главой Штатов, занимавшим высший пост более двух сроков, во времена которого появилась ипотека на 30 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп заявил, что США будут бойкотировать саммит G20 в ЮАР из-за "убийства африканнеров".

Также президент США освободил Венгрию от санкций за нефть и газ РФ после встречи с Орбаном в Белом доме. Сообщалось, что преференции для Будапешта продлятся год.

