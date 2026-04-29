Король Чарльз III бросил 'вызов' Трампу по Украине и НАТО – Politico

Во время визита в США британский монарх Чарльз III ответил на критику НАТО со стороны президента Дональда Трампа, вспомнив об исторической поддержке Америки союзниками. Аналогичная солидарность сегодня нужна для защиты Украины и достижения справедливого мира.

Монарх вернулся к событиям теракта 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые активировало статью 5 о коллективной обороне. Об этом сообщает издание Politico.

Союзники тогда "ответили на призыв вместе", демонстрируя многолетнее единство между Европой и США.

Этот месседж – ответ на последние заявления Трампа и части республиканцев в Конгрессе, которые ставят под сомнение эффективность Альянса и целесообразность поддержки Украины. Чарльз III считает, что НАТО уже доказывало свою ценность для самих Соединенных Штатов.

"Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые задействовало статью 5... Мы ответили на призыв вместе, как наши народы делали это более века, бок о бок", – заявил король Великобритании.

Во время речи Чарльз III провел параллель между событиями 2001 года и нынешней войной... Такая же решимость нужна для защиты Украины и ее народа. Сейчас есть необходимость сохранения западного единства на фоне российского вторжения.

