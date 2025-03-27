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Копия Global Hawk? В КНДР представили дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта и самолет раннего предупреждения. Фото

Алексей Лютиков
Новости. Мир
2 минуты
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Копия Global Hawk? В КНДР представили дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта и самолет раннего предупреждения. Фото

Северокорейские военные провели испытания дронов-камикадзе с технологией искусственного интеллекта, а также представили авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время испытания оружия заявил, что беспилотное управление и возможности ИИ должны стать главными приоритетами в разработке вооружений.

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Новые северокорейские разработки могут вести разведку, а также обнаруживать и поражать различные тактические цели и действия противника на суше и на море. Об этом сообщило пропагандистское северокорейское агентство KCNA.

На фотографиях показали, как беспилотный летательный аппарат с фиксированным крылом наводится на цель в форме танка, а затем взрывается. Аналитики отметили, что в КНДР также заметили беспилотный самолет-разведчик, напоминающий американский высотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk.

Также Северная Корея впервые официально представила самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который может усовершенствовать устаревшие системы противовоздушной обороны КНДР. Пропагандисты опубликовали фото самолета с четырьмя двигателями и радарным куполом, установленным на фюзеляже.

Ранее аналитики, используя коммерческие спутниковые снимки, сообщали, что Северная Корея переоборудовала российский грузовой самолет Ил-76 для использования в качестве самолета раннего предупреждения. По данным лондонского Международного института стратегических исследований, такой самолет поможет дополнить существующие наземные радиолокационные системы КНДР, возможности которых иногда ограничены горным рельефом полуострова.

Копия Global Hawk? В КНДР представили дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта и самолет раннего предупреждения. Фото
Копия Global Hawk? В КНДР представили дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта и самолет раннего предупреждения. Фото
Копия Global Hawk? В КНДР представили дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта и самолет раннего предупреждения. Фото
Копия Global Hawk? В КНДР представили дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта и самолет раннего предупреждения. Фото
Копия Global Hawk? В КНДР представили дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта и самолет раннего предупреждения. Фото

Напомним, Северная Корея продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. С начала 2025 года КНДР направила в поддержку российским оккупантам еще около 3000 дополнительных военнослужащих. Также северокорейский режим продолжает поставлять россиянам ракеты и боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года стало известно, что КНДР значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и нарастила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть.

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