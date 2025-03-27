Копия Global Hawk? В КНДР представили дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта и самолет раннего предупреждения. Фото

Северокорейские военные провели испытания дронов-камикадзе с технологией искусственного интеллекта, а также представили авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время испытания оружия заявил, что беспилотное управление и возможности ИИ должны стать главными приоритетами в разработке вооружений.

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Новые северокорейские разработки могут вести разведку, а также обнаруживать и поражать различные тактические цели и действия противника на суше и на море. Об этом сообщило пропагандистское северокорейское агентство KCNA.

На фотографиях показали, как беспилотный летательный аппарат с фиксированным крылом наводится на цель в форме танка, а затем взрывается. Аналитики отметили, что в КНДР также заметили беспилотный самолет-разведчик, напоминающий американский высотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk.

Также Северная Корея впервые официально представила самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который может усовершенствовать устаревшие системы противовоздушной обороны КНДР. Пропагандисты опубликовали фото самолета с четырьмя двигателями и радарным куполом, установленным на фюзеляже.

Ранее аналитики, используя коммерческие спутниковые снимки, сообщали, что Северная Корея переоборудовала российский грузовой самолет Ил-76 для использования в качестве самолета раннего предупреждения. По данным лондонского Международного института стратегических исследований, такой самолет поможет дополнить существующие наземные радиолокационные системы КНДР, возможности которых иногда ограничены горным рельефом полуострова.

Напомним, Северная Корея продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. С начала 2025 года КНДР направила в поддержку российским оккупантам еще около 3000 дополнительных военнослужащих. Также северокорейский режим продолжает поставлять россиянам ракеты и боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года стало известно, что КНДР значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и нарастила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть.

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