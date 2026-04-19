Классической победы в войне в Украине уже не будет, – адмирал НАТО

На сегодняшний день классическая победа одной из сторон в российско-украинской войне представляется маловероятной. По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, российских оккупантов сложно будет выгнать с украинской территории.

Также он подчеркнул, что Запад упустил шанс обеспечить победу Украине. Об этом Бауэр рассказал в эфире Radio NV.

Победы в войне не будет

Адмирал объяснил, что полноценная классическая победа одной из сторон в войне между Украиной и Россией сейчас кажется маловероятной, потому что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат.

Кроме того, по его словам, российских захватчиков тяжело будет выдавить за украинскую территорию и "все должны извлечь из этого урок". Бауэр отметил, что преградой на пути к победе Украины стала недостаточная помощь Запада.

"Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы очень-очень другим", – заявил адмирал.

Также Бауэр уверен, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в этой войне, поскольку зависима от Китая. По его словам, без поддержки Пекина российская сторона не смогла бы и дальше вести боевые действия против Украины.

Напомним, украинские войска продолжают сдерживать попытки российских оккупантов продвинуться вглубь территории Украины и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки 18 апреля на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны развивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

