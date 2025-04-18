18 апреля Белый дом запустил обновленный веб-сайт COVID.gov, где рассказывается об "истинном происхождении" коронавируса. В то же время эта платформа предостерегает демократов и СМИ от дискредитации теории об утечке вируса из лаборатории и альтернативных методов лечения, а также от введения строгих ограничений.

Видео дня

Как сказал Fox News высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа, они "отдают приоритет прозрачности". "Американский народ заслуживает того, чтобы знать правду о пандемии COVID, и мы всегда найдем способы донести эту информацию до общественности", – отметил он.

Ранее на этом сайте продвигали вакцинацию от коронавируса, а теперь он знакомит читателей с доказательствами, подтверждающими теорию утечки COVID-19 в лаборатории.

На обновленной платформе о коронавирусе подчеркивается, что биологические характеристики, обнаруженные в вирусе, не были найдены в природе, что подкрепляет теорию утечки в лаборатории.

Также отмечается, что Ухань, где был выявлен первый случай коронавируса, также является домом для "ведущей китайской исследовательской лаборатории по изучению ОРВИ" и что "если бы существовали доказательства природного происхождения, они уже появились бы на свет. Но этого не произошло".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года комитет Палаты представителей США завершил двухлетнее расследование происхождения пандемии коронавируса и обнародовал финальный отчет. Согласно ему, COVID-19, вероятно, возник в лаборатории в китайском Ухане.

Этот вывод базируется на таких факторах как уникальные биологические характеристики вируса и случаи заболевания среди работников Уханьского института вирусологии осенью 2019 года.

Уже вскоре после этого Центральное разведывательное управление США назвало официальную версию происхождения вспышки COVID-19. По информации ведомства, коронавирус "вероятнее" просочился из китайской лаборатории, чем возник от животных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!