Китайские инженеры участвовали в испытаниях дронов в России: в Reuters раскрыли подробности

Китайские инженеры неоднократно посещали Россию для участия в испытаниях и технической разработке военных беспилотников на государственном предприятии "ИЭМЗ Купол", которое находится под западными санкциями. Согласно документам и показаниям двух европейских чиновников по безопасности, специалисты из Китая участвовали в проектно-конструкторских работах на заводе, а также в летных испытаниях ударных и разведывательных дронов.

Об этом сообщает Reuters. Китайские эксперты посещали "Купол" более полудюжины раз, начиная со второго квартала прошлого года.

Во время этих визитов завод также получал партии китайских ударных беспилотников через российского посредника – компанию "ВСК Вектор", которая находится под санкциями США и ЕС.

Reuters отмечает, что среди полученных дронов были модели A140, A900, а также A60, A100 и A200, которые применяются как для разведки, так и для ударов по целям.

В сентябре 2024 года "Купол" с помощью китайских специалистов разработал новый беспилотник "Гарпия-3". По предварительным оценкам аналитиков, Китай стал ключевым элементом в цепочке поставок военных технологий для России.

По словам Сэмюэла Бендетта из Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, китайские компоненты "очень влияют на российские военные системы, особенно на беспилотные летательные аппараты".

Документы, с которыми ознакомилось агентство, подтверждают, что китайские инженеры посещали объекты "Купола" в Ижевске для сборки беспилотников и обучения российского персонала их эксплуатации, после чего отправлялись на полигон Чебаркуль для летных испытаний. В одном из счетов-фактур компания AEE выставила TSK Vektor сумму более 5 миллионов юаней (примерно 700 тысяч долларов США) за поставку беспилотников A200 с оборудованием для подавления помех.

Отдельно Reuters сообщает об участии китайской компании Hunan Haotianyi в испытаниях дронов HW52V, которые имеют вертикальный взлет и посадку и могут использоваться как ударные и разведывательные БПЛА. Письма и авиабилеты показывают, что топ-менеджеры Hunan Haotianyi и TSK Vektor находились в России вместе во время демонстраций и тестовых полетов.

Европейские чиновники отмечают, что такое сотрудничество может свидетельствовать о стремлении России расширить производство новых моделей беспилотников. В документах "Купола" также упоминается работа китайских экспертов над компьютером управления полетом и новым двигателем для "Гарпии", а в третьем квартале 2025 года они работали над новым беспилотником GA-21, вероятно, версией иранского Shahed-107, который может выполнять как разведывательные, так и ударные функции.

МИД Китая заявил, что не знал о таком сотрудничестве, и подчеркнул, что Пекин "никогда не поставлял смертоносное оружие ни одной из сторон конфликта" и строго контролирует товары двойного назначения, включая беспилотники. В России, как всегда, не предоставили никаких комментариев по этому поводу.

