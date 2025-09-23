Такого не было с 2014 года: судно из Китая заметили в оккупированном Крыму

Китайское грузовое судно, нарушив международные санкции, посетило порт Севастополя в Крыму. Это стало первым с 2014 года случаем, когда коммерческие суда КНР зашли в порт временно оккупированного Россией полуострова.

Об этом сообщили в Financial Times и напомнили, что Китай не поддержал западные санкции против России. Впрочем ранее коммерческие суда избегали крымских портов, находящихся под российским контролем.

Подробности

Речь идет об контейнеровозе Heng Yang 9 под флагом Панамы, который принадлежит и эксплуатируется судоходной компанией Guangxi Changhai из провинции Гуанси. Только за последние несколько месяцев судно по меньшей мере трижды заходило в порт Севастополя.

Это подтверждается снимками со спутника и на местах, радиолокационными данными и данными с транспондеров. В частности:

2 сентября – судно сфотографировано во время выхода из Стамбула;

– судно сфотографировано во время выхода из Стамбула; 6 сентября – спутник зафиксировал его в Новороссийске;

– спутник зафиксировал его в Новороссийске; согласно передачам транспондера, затем судно отправилось в порт "Кавказ" (Краснодарский край РФ), но на спутниковых снимках 9 и 11 сентября его там не обнаружили;

14 сентября – Heng Yang 9 обнаружили на спутниковых снимках в Севастополе.

В это же время, согласно данным с транспондеров, контейнеровоз должен был следовать из порта "Кавказ" на юг, то есть в сторону Стамбула. Но до Турции оно добралось не 15 сентября, как было запланировано, а двумя днями позже. Причем контейнеры на палубе были расположены так же в Крыму.

Журналисты напомнят, что в апреле оккупанты официально открыли новую железную дорогу в Крым, позволяющую доставлять контейнеры на суда. Кроме того, в августе назначенная Кремлем власть Донецкой области объявила порты оккупированных Бердянска и Мариуполя открытыми для иностранных посетителей.

Официальная реакция

Кроме того, в Офисе президента Украины утверждают, что Heng Yang 9 заходил в порт Севастополя летом – с 19 по 22 июня и в августе, после чего направился в Турцию, а затем в Египет. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что после июньского инцидента украинское посольство выразило протест министерству иностранных дел Китая.

"Украина ясно дала понять, что подобные действия являются неприемлемыми, и ожидает, что все международные партнеры будут строго избегать контактов с оккупированными территориями... Мы выразили наше решительное неодобрение этого инцидента и будем продолжать следить за такими делами и нарушать их дипломатическим путем", – отметил Власюк и добавил, что суда, которые заходят в оккупированные порты, рискуют попасть в санкционные списки.

В МИД Китая ответили, что рекомендуют китайским гражданам и компаниям избегать контактов с оккупированными территориями Украины и пообещали рассматривать каждый такой случай отдельно и принимать соответствующие меры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на суда, способствовавшие легализации оккупации Крыма, может быть наложен арест. В частности одно из таких – морской сухогруз ANKA – продает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов Украины.

