В Ватикане стартует конклав: как проходит самое секретное голосование в мире

Сегодня, 7 мая в Ватикане начинается голосование за следующего Папу Римского. Выборы главы католической церкви называются конклав и проходят в атмосфере максимальной секретности.

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OBOZ.UA рассказывает, по каким правилам проходит конклав. А также кто претендует на должность лидера всех католиков мира.

Как проходит конклав

Слово "конклав" происходит от латинского claudere "запирать вместе". Существует также версия происхождения слова от фразы cum clave "под ключом". Это название довольно точно передает суть выборов нового понтифика.

Католические кардиналы, которые дослужились до статуса избирателей, собираются в Ватикане, запираются в определенном выбранном помещении (уже 26-й раз этим помещением является Сикстинская капелла) и обсуждают, кого следует назначить Папой. Дважды в день они голосуют. Голосование проходит тайно, а для победы кандидат должен набрать две трети голосов плюс один голос.

Все обсуждения и процедуры проходят в максимально закрытом режиме. Любые контакты с внешним миром для кардиналов-избирателей запрещены. Поэтому известие о результатах голосования они тоже подают особым бесконтактным способом - сжигают бюллетени в камине. Если бумагу жгут без примесей, над Сикстинской капеллой поднимается черный дым. Это означает, что папа не был избран. Если голосование оказалось успешным, к бумаге добавляют пучок соломы и дым приобретает белый цвет. Это означает, что папа избран и вскоре христианский мир услышит весть: Habemus Papam, то есть "мы имеем папу".

Четких сроков конклав не имеет. Папу выбирают до тех пор, пока голосование не будет успешным. Как правило все длится несколько дней, но может затянуться и на недели.

Какие принимаются меры безопасности

Одним из главных условий конклава является его абсолютная закрытость и секретность. Поскольку задачей кардиналов является избрать наиболее достойного, а не наиболее влиятельного, богатого или наиболее соответствующего текущей политической ситуации, они должны голосовать в полном отрыве от внешнего мира. Ничто не должно отвлекать их от обсуждений. Также церковь старается избежать даже риска подкупа или любого другого внешнего влияния. Аргументируют это тем, что конклавом должен руководить бог, а не политики.

Перед выборами каждый из присутствующих кардиналов клянется на Евангелии до конца жизни хранить в тайне все, что происходило на конклаве. За нарушение кардинала могут отлучить от церкви. Также клятву хранить все тайны берут с персонала, который обслуживает выборы папы - работников столовой, дежурных врачей и т.д.

Все участники голосования перед началом конклава сдают всю электронную аппаратуру, которая у них есть - смартфоны, планшеты, смарт-часы. На наличие любой аппаратуры для прослушивания и передачи данных проверяют также Сикстинскую капеллу и два гостевых дома, где живут кардиналы-избиратели. Вокруг зданий расставляют также средства подавления сигналов Wi-Fi и мобильной связи. За тем, чтобы правила секретности соблюдались в полной мере, следит полиция Ватикана.

Главные фавориты конклава 2025 года

Несмотря на то, что должность Папы Римского может занять любой из предложенных кардиналов католической церкви, все же у прессы и экспертов всегда есть свое мнение о том, кто является наиболее вероятным претендентом на папский престол. Так издание New York Times составило свой список.

Андерс Арборелиус, архиепископ Стокгольмский (Швеция). Первый католический кардинал родом из Швеции. Главным вызовом церкви называет построение мостов между людьми в чрезвычайно поляризованном мире. Выступает за увеличение роли женщин в католицизме.

Петер Эрде, архиепископ Эстергом-Будапешта (Венгрия). Его называют экспертом по каноническому праву и человеком консервативных взглядов. Эрде выражал приверженность политике Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. Его знают как дипломата, который умеет налаживать связи между католиками из разных частей мира и разных христианских течений. Неоднократно посещал мемориалы жертвам Холокоста.

Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи (Италия). Является последователем политики покойного Франциска, который постулировал, что главная миссия церкви - это помощь бедным. Публично высказывался в поддержку католиков, относящих себя к ЛГБТ-сообществу.

Луис Антонио Тагле, куриальный кардинал из Филиппин. Получил прозвище "азиатский Франциск" за свои либеральные взгляды и положительный публичный имидж. Уделяет большое внимание роли церкви в наименее развитых странах. Часто участвует в дискуссиях на вопросы, которые ранее считались табуированными, как относительно допущения к причастию разведенных католиков и тех, кто взял повторный брак.

Фридолин Амбонго, архиепископ Киншасы (ДР Конго). Один из девяти членов Совета кардиналов, приближенный папы Франциска. Однако не стеснялся выступать против некоторых его предложений. В частности был не согласен с одобрением покойного понтифика на благословение гомосексуальных пар.

Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана. При понтификате Франциска отвечал за внешнюю политику Святого Престола. Глубоко погружен в настроения курии. Иногда Паролина называют "ватиканским Киссинджером". По своим взглядам считается центристом.

Пьербатиста Пиццабалла, Латинский патриарх Иерусалима. Еще один из ключевых фаворитов конклава. Служит на Ближнем Востоке, а значит хорошо разбирается в том, как работать в горячих точках. Это называют его преимуществом. Однако долго отсутствовал в Ватикане, что может ослабить его позиции. Среди всех главных фаворитов является самым молодым. Сейчас Пиццабалли 60 лет.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядит дымоход, через который конклав будет оповещать мир о своем решении.

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