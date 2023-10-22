Канада объявила о новой миграционной программе для украинцев: что она предполагает

В Канаде объявили о новой миграционной программе для украинцев. Она стартует уже 23 октября и позволит тем нашим гражданам, у которых есть близкие родственники-резиденты или граждане Канады, получить разрешение на постоянное проживание в этой стране.

Об этом сообщили на официальном сайте министерства по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады. "Мы ввели временную государственную политику, чтобы помочь семьям, пострадавшим от российского вторжения в Украину, воссоединиться в Канаде", – отметили там.

Воспользоваться программой могут граждане Украины, близкие родственники которых имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Близкими родственниками в этом случае считаются дети, внуки, родители, бабушки и дедушки, муж или жена, а также братья и сестры.

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Кто может подать заявку

Программа предназначена для граждан Украины, родственники которых являются гражданами или постоянными резидентами Канады. Чтобы подать заявку, нужно находиться в Канаде и иметь действительный статус временного резидента (или подать заявку на восстановление своего статуса, если его срок действия истек менее 90 дней назад).

Также новая программа позволяет подать заявку гражданам третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство и семью в Канаде, но не могут выехать из Украины или же погибли или пропали без вести.

При этом гражданин Канады или постоянный житель, с которым будет воссоединяться родственник, должен:

– проживать в Канаде;

– иметь возраст от 18 лет;

– не получить ранее разрешение на постоянное проживание по этой же программе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину не вернется от 1,3 до 3,3 млн беженцев. В результате экономика Украины будет ежегодно недополучать от 2,7% до 6,9% ВВП (в зависимости от количества беженцев, которые не вернутся домой).

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