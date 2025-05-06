Государство-террорист Россия, отмечая так называемый парад победы 9 мая, запланировала расширить свою пропаганду и на мир. К этой дате она подготовила мотопробеги, акции "бессмертного полка" и другие мероприятия в США и странах Европы.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там раскрыли детали такой кампании Кремля.

Отмечается, что РФ активизирует сеть агентов влияния накануне так называемого "дня победы" – в столицах многих государств мира планирует провести ряд информационно-пропагандистских мероприятий.

Так, в Праге россияне выведут людей на митинг "за восстановление отношений с РФ" и акцию "80-летие освобождения от фашизма. Мы не можем иметь мир". Эти мероприятия в столице Чехии запланированы на 7-8 мая. Их организатором выступает антиправительственное пророссийское движение Ne zakladnam CR.

Кроме этого, его представители 9 мая будут ходить по центральным улицам Праги с целью "чествования жертв" Второй мировой войны. Ряд мероприятий по всей стране, направленных на глорификацию "красной армии", также запланировали чешские коммунисты.

В то же время в Софии представители организации "Русский дом в Болгарии" 9 мая задумали провести пропагандистскую акцию "георгиевская ленточка".

В Брюсселе 6 мая "Русский дом" намерен засесть за круглым столом, размышляя, как цитирует ГУР, "о борьбе, которую солидарно, совместно с народами России и других республик Советского Союза вели против коричневой чумы ХХ века бельгийцы, голландцы и люксембуржцы".

В Лондоне (столице Великобритании) россияне планируют провести театрализованное воспроизведение событий 1945 года. А в польской столице Варшаве – акцию "стена памяти", которую опять же организует "Русский дом".

В Бухаресте посольство РФ организует возложение цветов "неизвестному солдату", чтобы использовать публичное мероприятие для своих пропагандистских речей. Также в Румынии граждане страны-агрессора пытаются привлечь широкую аудиторию, включая детей, к акции "Укрась свои окна символами победы". В рамках этой информационной кампании в румынских соцсетях уже распространяют советско-российские "победобесные" мотивы и символику.

В большинстве европейских стран 9 мая также запланирована выгодная России акция "Европейский проект мира". А 11 мая в итальянской Вероне "Русский дом" хочет провести международный форум "память победителей".

В Торонто, Монреале и других крупных городах Канады российские агенты влияния, оформленные как ОО "Бессмертный полк", намерены провести автомобильные и мотоциклетные пробеги с советско-российской символикой, тематические концерты, мастер-классы по созданию бумажных букетов гвоздики, трансляции тематических мультфильмов и фильмов времен СССР, а также принять участие в организованном телеканалом государства-агрессора "Россия 1" музыкальном "бессмертном полку".

Пропагандистские марши "бессмертный полк" запланированы в пригороде Вашингтона (США), Мюнхене (Германия), Торонто (Канада), Белграде (Сербия), Неаполе, Генуе (Италия) и других городах.

"Государство-агрессор Россия фальсифицирует историю, искажает факты о Второй мировой войне, создает и эксплуатирует мифы о "победе над фашизмом" с целью оправдания преступной войны против Украины и распространения собственного злокачественного влияния в мире", – отреагировали в ГУР на пропагандистские намерения Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях россияне уже устроили в США пропагандистскую акцию "бессмертный полк": граждане страны-террориста РФ прошлись с флагами СССР по улицам Вашингтона. Со своей стороны украинцы вышли на акцию протеста против российской пропаганды.

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