Известный журналист Алексей Печий рассказал об опросе американцев относительно поддержки предоставления Украине помощи, и результаты оказались ошеломляющими с точки зрения влияния на них уточняющих вопросов.

Видео дня

Президентский фонд и Институт Рональда Рейгана спрашивали у демократов и республиканцев, поддерживают ли они продолжение предоставления военной помощи Украине, а затем повторяли тот же вопрос после уточнения об удельном весе контролируемой Украиной своей территории, о размере уже оказанной ей помощи и о достигнутом ослаблении угрозы Западу со стороны российской армии.

Обращаю внимание: уточнения эти явно не были такими, которые точно обеспечат именно рост поддержки. Даже, возможно, наоборот: зачем продолжать поддержку, если 83% своей территории и так уже контролируются Украиной, если в это уже было вбухано 24 миллиарда долларов, если российская армия уже и без того ослаблена, практически Западу не угрожая? Я действительно ожидал бы падения уровня поддержки после таких уточнений. Но вот что оказалось.

Изначально — до уточнений — "поддержку поддержали" 59% опрошенных, в том числе среди демократов 75% и среди республиканцев 50%. (Цифры подозрительно круглые, да уж какие есть.)

После же уточнения, то есть для каждого опрошенного примерно через минуту, поддержка выросла и собрала уже 64%, в том числе среди демократов 77% и среди республиканцев 59%!

Как видим, поддержка Украины демократами значительно выше, чем республиканцами, что в принципе для США не очень характерно и свидетельствует об определённом изнасиловании традиционного республиканского духа Трампом.

Но зато именно республиканцы оказались наиболее впечатлительными: уточнение повысило их поддержку на [59-50=]9 процентных пунктов, что составило [9:50х100%=]18%!

В целом нейтральное отношение к продолжению помощи Украине республиканского электората — 50 на 50 — вылилось, таким образом, после уточнения во вполне ощутимую поддержку достаточно серьёзным большинством — 59 против 41. Те самые 59%, которые ДО уточнения были у американцев в целом!

Итак, важны оказались не столько партийные предпочтения, сколько информационные условия: их элементарная незаангажированная чуть бОльшая полнота мгновенно привела к великолепному результату даже среди "трампартии"! Весь республиканский трампизм основан, стало быть, на обычной информационной недостаточности: на их, республиканцев, любимом Fox News цифры — видимо, редкие гости.

А как насчёт накануне выборов?! Долг Цивилизации заключается в том, чтобы помочь обеспечить в Штатах честный инфопоток — с обязательным выделением главного (без мусора!) — перед американскими президентскими выборами. Не надо ничего подтасовывать! Достаточно бывает просто, как видим, правдивой информации! Вот, дескать, трампампам, а вот, мол, байбайбайбай. И посмотрим тогда, кто кого перебайбаит.