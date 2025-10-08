Исполняло роль демона: на фестивале в Индии создали чучело, похожее на Трампа. Фото и видео

На фестивале Дурга-Пуджа в Западной Бенгалии, Индия, символизирующем победу добра над злом, работал павильон с обычной для фестиваля инсталляцией убийства демона обмана и лжи. Но если индуистская многорукая богиня Дурга на этой инсталляции была в обычном для себя виде, то ее противник, демон обмана Махишасура был в образе президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Каждый год во время празднования Дурга-Пуджа в Индии разыгрывают сцену убийства Махишасуры. И в последние годы демон обмана довольно часто предстает в образе какого-то политика. Так, после столкновений с Китаем в 2020 году индийские художники выбрали на эту роль Си Цзиньпина. Но образ Трампа буквально шокировал посетителей, отмечает CNN.

Почему именно Трамп стал демоном обмана

Чучело в виде американского лидера "невозможно было игнорировать", отмечает американский вещатель. Это была не просто политическая сатира, это был символ некогда крепкой дружбы, который сейчас нарушен попытками Трампа изменить мировую торговлю.

"Раньше у Индии и Америки были хорошие отношения, но с приходом Трампа он пытается подавить Индию, подмять нас под себя, раздавить. Вот почему мы изобразили Трампа как демона, побежденного могущественной матерью Дургой", – цитирует вещатель слова Санджая Басака, главы оргкомитета празднования Дурга-пуджи в городе Муршидабад.

По словам Басака, конечно что художники, которые создали эту инсталляцию, ожидали положительной реакции посетителей фестиваля. Но даже они были шокированы, когда видели, как "тысячи и тысячи" людей стекались к павильону, образуя большие очереди по всей территории фестиваля.

Глава оргкомитета рассказал, что инсталляцию создавали тайно в течение трех месяцев, причем особую тайну держали вокруг личности демона обмана. Голову Трампа создали уже почти перед открытием, за неделю до фестиваля.

Отношения США и Индии

Напомним, что в рамках торговой войны Трампа в конце августа вступили в силу новые пошлины США на индийские товары. Общий тариф США на индийские товары вырос до 50% для, по словам американского лидера, "ослабления экономической базы России".

Хотя Индия была одной из первых стран, которые начали торговые переговоры с администрацией Трампа, переговоры результатов не достигли. Трамп уже тогда отметил, что хотя Нью-Дели и Вашингтон "очень хорошо ладят", лично он не рассматривает отмену пошлин для Индии.

Отношения еще больше ухудшились после того, как Трамп недавно раскритиковал Индию за покупку ею российской нефти. Правда, у Трампа надеются, что Индия в ближайшее время может попросить прощения у США и начать переговоры о торговом соглашении.

Как сообщал OBOZ.UA, прощения так никто и не просил. Тем не менее премьер Индии Нарендра Моди заявил о поддержке позиции Трампа и даже назвал американского лидера своим другом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!