Искусственный интеллект дал прогноз, кто будет победителем в случае войны США и Китая

На фоне роста напряженности и военных конфликтов на планете сценарий, согласно которому в будущем в вооруженное противостояние могут непосредственно вступить США и Китай, кажется уже не таким невероятным. И кто мог бы выйти победителем из такой гипотетической войны – сказать довольно сложно.

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Однако возможности искусственного интеллекта позволяют предположить несколько сценариев гипотетической войны между двумя сверхдержавами. Какими могли бы быть причины и вероятные результаты такого прямого столкновения, OBOZ.UA спросил у ChatGPT.

Предлагая собственное видение возможных сценариев военного противостояния между США и Китаем, искусственный интеллект предостерег, что моделирование войны между США и Китаем – это сложная задача, которая требует учета множества переменных: военных, экономических, технологических, геополитических, демографических и психологических факторов.

Однако, с учетом современных реалий ChatGPT все же предложил свой обзор возможной модели развития конфликта, добавив, что речь идет не о "пророчестве", а об аналитическом сценарии.

Прежде всего искусственный интеллект сравнил потенциалы обеих стран.

США имеют существенное преимущество по объему оборонного бюджета: если Вашингтон в 2024 году выделил на свои вооруженные силы 880 млрд долларов, то Пекин – около 225 млрд долларов.

Несоизмеримыми по состоянию на сейчас являются и ядерные потенциалы двух стран: на вооружении США есть 3 700 боеголовок, тогда как у Китая их около 500 (однако наблюдается тенденция к росту).

Также на стороне США – больше союзников: страны НАТО, Япония, Южная Корея, Австралия и другие. А вот КНР частично могла бы поддержать Россия, также Пекин мог бы надеяться на условную поддержку от КНДР и политическую – от Ирана.

Что касается флота, то у Китая он – крупнейший в мире по количеству кораблей. У США кораблей меньше, однако американский флот имеет больше авианосцев.

В возможностях ведения кибервойны обе страны имеют очень мощный потенциал. А вот экономика отличается почти вдвое: США с их 26 трлн долларов занимают первое место в мире, Китай с 17 трлн долларов – на второй позиции.

При этом обе страны имеют на вооружении технологии, включая искусственный интеллект и спутники, обе - быстро развиваются.

И эти критерии так или иначе повлияют на ход гипотетической войны и ее результат.

Итак, среди сценариев, при которых возможна такая война, искусственный интеллект видит возникновение ограниченного регионального конфликта – например, вокруг Тайваня или Южно-Китайского моря. Вероятность того, что такой конфликт мог бы перерасти в полномасштабную войну между двумя сверхдержавами с использованием всех видов вооруженных сил и, возможно, ядерного оружия, ChatGPT характеризует как маловероятную.

Однако в случае, если Китай попытается силой присоединить Тайвань, а США вступят в боевые действия на стороне Тайбэя – вероятнее всего, это приведет к изнурительной войне на море и в воздухе. На стороне США здесь будет играть преимущество в авианосцах, авиации дальнего действия и союзники в регионе – Япония и Южная Корея. Зато у Китая – другие "козыри": близость к театру боевых действий и ракетный потенциал.

"Результат: ни одна сторона не одерживает быстрой победы. Конфликт переходит в затяжной этап с большими потерями", – резюмирует ChatGPT.

Если же дело дошло бы до глобальной войны – к противостоянию на море и в воздухе добавились бы кибератаки, блокады, санкции, спутниковые войны. С малой вероятностью, но эскалация могла бы достичь ядерной фазы, ее последствия были бы катастрофическими.

"Экономики обеих стран испытывают коллапс. Результат: победителей нет – мировой кризис, миллионы погибших, распад глобальной экономики", – описывает возможный сценарий ChatGPT.

Что касается победителя, то он, как "видит" искусственный интеллект, будет зависеть от того, насколько глобальный характер приобрело бы противостояние.

В случае ограниченного конфликта США имеют преимущество благодаря союзникам, технологиям, логистике и опыту ведения боевых действий. Но Китай может нанести противнику большие потери, особенно в регионе.

При войне в полномасштабном формате победителей в войне между Китаем и США в прямом смысле не будет: скорее всего, обе стороны столкнутся с катастрофическими последствиями. Победа же возможна лишь политическая: в случае истощения одной из сторон или в результате международного давления.

"В войне между США и Китаем победителей не будет в классическом смысле. США, вероятно, имеют стратегическое преимущество, но любой конфликт приведет к глобальной дестабилизации", – резюмирует ChatGPT.

Напомним, ранее OBOZ.UA поделился "видением" искусственного интеллекта относительно того, какую часть России может захватить Китай.

Также искусственный интеллект дал прогноз, когда развалится Россия. Также ИИ спрогнозировал, какие российские регионы "отвалятся" от недоимперии первыми.

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