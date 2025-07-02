Иран готовился заменять Ормузский пролив: в Reuters раскрыли подробности и объяснили, какими были бы последствия

На фоне обострения отношений между Ираном и Израилем в июне 2025 года функционирование Ормузского пролива было под угрозой. По предварительным данным, Тегеран уже загрузил морские мины на суда в Персидском заливе и был готов блокировать судоходство после ударов Израиля.

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Американская разведка выявила намерения Ирана вскоре после того, как Израиль осуществил свою первую ракетную атаку 13 июня. Об этом говорится в материале Reuters.

По информации официальных лиц, говоривших на условиях анонимности в целях обсуждения конфиденциальных вопросов разведки, загрузка мин, которые не были установлены в проливе, позволяет предположить, что Тегеран серьезно намеревался закрыть один из самых загруженных в мире судоходных путей. В США отметили, что это могло бы привести к эскалации конфликта и серьезно затруднить мировую торговлю.

Около пятой части мировых поставок нефти и газа проходит через Ормузский пролив, и его блокировка, вероятно, привела бы к резкому росту мировых цен на энергоносители. Вместо этого мировые цены на нефть упали более чем на 10% после ударов США по ядерным объектам Ирана, что отчасти было вызвано облегчением от того, что конфликт не вызвал существенных перебоев в торговле нефтью.

Источники не раскрыли, каким образом США определили, что на иранских судах были установлены мины, но такие разведданные обычно собираются с помощью спутниковых снимков, тайных агентов или комбинации обоих методов.

Ормузский пролив является критически важной артерией для мировой торговли, особенно для энергетического рынка. Пролив является не просто морским путем, а жизненно важным "узким местом" для глобальной энергетической и экономической безопасности. Любое серьезное нарушение судоходства через него имело бы катастрофические последствия для мировой торговли и экономики.

Это единственный морской путь, соединяющий богатый нефтью и газом Персидский залив с мировым океаном. Через него проходят огромные объемы сырой нефти и сжиженного природного газа, добываемых в таких странах, как Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ и Иран. Ежедневно через пролив проходит около 20-21 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно 20-25% мирового потребления нефти. Также через пролив перевозится около 20% мирового экспорта сжиженного природного газа, большая часть которого поступает из Катара.

Большая часть энергоносителей, проходящих через Ормузский пролив, направляется на азиатские рынки. В 2024 году 84% сырой нефти и 83% сжиженного природного газа, прошедших через пролив, предназначались для стран Азии, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею.

В отличие от некоторых каналов (например, Суэцкого), за проход через Ормузский пролив не взимается прямая плата за проход судов как таковая. Однако, Иран и Оман несут совместную ответственность за защиту этого пролива и контроль за движением судов, согласно договору 1974 года.

Северное побережье Ормузского пролива контролирует Иран, а южное – Объединенные Арабские Эмираты и Оман. При этом именно Иран периодически заявляет о возможности перекрытия пролива в ответ на различные политические или военные действия, что вызывает обеспокоенность в мире из-за потенциальных последствий для мировых цен на нефть и экономики.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа продолжает обсуждать с высшим руководством Ирана возможность получения до 30 миллиардов долларов для развития гражданской ядерной программы производства энергии в обмен на отказ от военной ядерной программы страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых – крупнейший и самый защищенный Фордо. После этого американские топ-чиновники во главе с Трампом заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы, а президент США еще и пригрозил Тегерану уничтожить идругие ядерные объекты в случае, если тот не согласится на прекращение огня.

Ранее сообщалос, что парламент Ирана согласовал закрытие Ормузского пролива. После этого свое окончательное слово должен был сказать духовный лидер страны Али Хаменеи. Согласно прогнозам Института изучения войны, воплощение Тегераном в жизнь угрозы о перекрытии Ормузского пролива позволило бы РФ продолжить финансировать войну, ведь вызвало бы резкое повышение мировых цен на нефть.

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