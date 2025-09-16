Индия пересекла 'красную линию': в The Times объяснили, что означает отправка Нью-Дели своих солдат на учения 'Запад-2025'

Индия направила свои войска на российско-беларуские военные учения "Запад-2025". Эта ситуация вызвала большое беспокойство аналитиков и НАТО.

Отправка солдат во время обострения напряженности между Россией и Альянсом воспринимается как сигнал о приоритете Москвы во внешней политике Нью-Дели. Об этом пишет the times.

Около 30 тыс. российских и беларуских военнослужащих участвуют в учениях, включающих пуски баллистических ракет и имитационные авиаудары на территории от Арктики до Балтийского моря.

Министерство обороны Индии направило 65 солдат, в том числе бойцов полка Кумаон, на полигон Мулино, примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода. Военные будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и отработке навыков владения оружием.

Индия, которая традиционно воздерживалась от привязки к великим державам, имеет длительную историю военного сотрудничества с Москвой и является одним из крупнейших покупателей российского оружия. Страна участвовала в предыдущих учениях "Запад" до полномасштабного вторжения России в Украину и посещала несколько подобных учений после 2022 года.

Аналитики называют участие Индии в "Запад-2025" тревожным сигналом.

Дэвид Меркель, американский консультант по геостратегии, отметил, что это свидетельствует о приоритете отношений с Москвой для Нью-Дели и потенциально усложняет сотрудничество с США.

Немецкий эксперт Ульрих Шпек считает, что Индия "перешла красную черту".

НАТО, в свою очередь, усиливает противовоздушную оборону на восточном фланге после нарушений воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками.

Беларусь, основной союзник России, пытается минимизировать напряженность с Западом, подчеркивая, что учения не представляют угрозы, и допустила наблюдателей из США, Турции и Венгрии. Польша, Латвия и Литва участия не принимали.

Параллельно Александр Лукашенко пытается улучшить отношения с Западом, освобождая политзаключенных и постепенно смягчая санкции. На прошлой неделе Беларусь освободила более 50 политзаключенных в рамках договоренностей с США, но при этом не отказывается от поддержки Москвы, в частности в развитии сельского хозяйства на оккупированных территориях Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Россия являются "потерянными" странами. Они попали под влияние "мрачной и зловещей" Китайской Народной Республики.

