Имел доступ к конфиденциальной информации: в Польше задержали военного по подозрению в шпионаже в пользу России

В польском городе Познань сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Ярослава К., солдата 12-й бригады территориальной обороны, который имел допуск к секретной информации. Его подозревают в шпионаже в пользу иностранной разведки, а именно страны-агрессора РФ.

Это произошло 30 марта 2026 года, уже на следующий день Окружная прокуратура проинформировала об этом его командира, сообщили на официальной странице Войск территориальной обороны Польши в Х. Детали этого дела выяснила газета Wyborcza.

Задержанный имел базовый допуск к секретной информации, который является обязательным для военнослужащих на любой должности в Войсках территориальной обороны. Он не выполнял служебных обязанностей в рамках охраны границ Польши или других операций, связанных с безопасностью государства.

"Немедленно после получения информации командир бригады принял решение о немедленном увольнении указанного лица с территориальной военной службы", – сказано в сообщении.

Суд тем временем пришел к выводу, что оснований для ареста солдата нет, поскольку сейчас считает суровый приговор маловероятным, и нет опасений, что он будет препятствовать производству. Ярослава К. взяли под надзор полиции, изъяли его паспорт и запретили ему выезд из страны.

Прокуратура не соглашается с оценкой Познанского суда, утверждая, что доказательства подтверждают деятельность от имени иностранной разведывательной службы, и что Ярослав К. должен быть взят под стражу. Прокуратура уже обжаловала решение об отказе в аресте, апелляцию будет рассматривать Окружной суд в Познани.

Что известно о Ярославе К.

Как пишет Wyborcza, в течение двух лет Войска территориальной обороны не обращали внимания на пророссийские и антиукраинские взгляды радиста Ярослава К.

За девять дней до ареста военный участвовал в митинге пророссийского и антизападного движения Rodacy Kamraci в Варшаве. Его зафиксировали рядом с лидером движения Войцехом Ольшанским. Участники митинга держали плакаты с надписями: "Деунизация – это свобода" и "Это не наша война". Они скандировали: "Смерть врагам родины".

Своих взглядов военный не скрывал и в соцсетях. Он комментировал польскую помощь Украине, которая борется против российской агрессии, словами: "Жаль, что наше правительство поддерживает нацистов".

Также задержанный одобрял российские авиаудары по Украине. "Нет противопоказаний к борьбе с бандеровцами. Проблема в том, что при этом к нам тоже может прилететь неожиданный подарок", – писал он.

Кроме того, Ярослав К. проявил себя как антисемит, гомофоб, и противник абортов, Запада и Европейского Союза.

В чем обвиняют военного

Военный прокурор обвиняет Ярослава К. в совершении преступления по ст. 130 ч. 1 и ч. 5 Уголовного кодекса Польши. Первая часть касается деятельности в пользу иностранной разведки. Вторая ужесточает наказание для государственных служащих и лиц, проходящих территориальную военную службу по призыву.

Как стало известно изданию, речь идет о деятельности в пользу российской разведки, а обвинение охватывает девятимесячный период с июля 2023 года по апрель 2024 года.

"Вероятный шпион вступил в ряды Войск территориальной обороны 8 марта 2024 года, а это означает, что обвинения касаются только одного месяца его службы в этих силах. До этого, по неофициальным данным, он год проходил добровольную обязательную военную службу", – сказано в статье.

Рядовой Ярослав К. в гражданской жизни занимался физическим трудом. В армии он имел репутацию дисциплинированного солдата, который без нареканий и с энтузиазмом выполнял приказы. Но, как стало известно из неофициальных источников, в военном плане он не отличался особыми способностями и стал радистом.

Пресс-секретарь 12-й бригады территориальной обороны Великой Польши, утверждает, что Ярослав К. имел "стандартное разрешение" на доступ к информации с грифом "ограниченный доступ". Это разрешение предоставляется всем солдатам – без него они не смогли бы служить в Войсках территориальной обороны.

Благодаря этому разрешению солдаты Войск территориальной обороны имеют доступ к текстам приказов, планам тренировок и учений, служебным графикам, а также к основной информации по охране подразделения. Они также знают личные данные солдат, с которыми служат.

Россияне могут использовать такую информацию по-разному – для отбора дальнейших кандидатов для вербовки, и даже для создания списков "врагов" на случай войны (списки имен лиц, подлежащих аресту, репрессиям или ликвидации), говорят источники Wyborcza.

