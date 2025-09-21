'Им сюда не стоит соваться': премьер Эстонии оправдался, почему не сбили российские МиГ-31

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал попытался оправдаться за слабую реакцию на нарушение воздушного пространства страны российскими МиГ-31 19 сентября. Истребители государства-агрессора авиация союзников не пыталась сбить, потому что "заставила их покинуть воздушное пространство" Эстонии.

Видео дня

Алгоритм действий на будущее, по словам Михала, будет определяться в ходе консультаций с союзниками по НАТО в рамках 4 статьи. Об этом пишет ERR.

Почему союзники не сбили российские истребители в небе над Эстонией

Когда сразу три российских МиГ-31 19 сентября залетели в воздушное пространство Эстонии, в небо были подняты самолеты союзников – Италии, Швеции и Финляндии. Это не помешало россиянам "хозяйничать" в эстонском небе в течение 12 минут: их даже не попытались сбить.

Когда журналисты адресовали премьеру Эстонии вопрос, почему – он взялся оправдываться.

"Я бы сказал так: для применения силы все же существуют определенные параметры. Их заставили покинуть воздушное пространство после получения сигнала. Но они не сделали это так быстро, как могли бы", — отметил премьер.

По его словам, статья 4 и консультации с союзниками по НАТО прояснят, как члены Альянса будут действовать в следующий раз.

Зачем России провокации в отношении стран НАТО

В Институте изучения войны (ISW) очередное нарушение Россией воздушного пространства НАТО ни случайным, ни малозначимым не считают. Рост количества таких инцидентов в очередной раз подтверждает цель Кремля: прощупать оборонительные возможности Альянса и его способность реагировать на подобные провокации.

В тот же день, когда российские истребители залетели в воздушное пространство Эстонии, стало известно, что еще два военных самолета РФ совершили пролет на низкой высоте над польской нефтегазовой буровой платформой Lotos Petrobaltic в Балтийском море. Инцидент, о котором в пятницу сообщили польские пограничники, прямо нарушил зону безопасности платформы, которая является единственной морской нефтяной платформой Польши и принадлежит польской государственной энергетической компании Orlen Petrobaltic.

В ISW процитировали пресс-секретаря польской пограничной службы Катержину Пшибиш, которая напомнила, что буровая платформа Petrobaltic находится в исключительной экономической зоне Польши.

"Остается непонятным, произошло ли вторжение российских истребителей вблизи платформы Petrobaltic во время боевого вылета 19 сентября, во время которого три российских истребителя-перехватчика МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, или это был отдельный инцидент... ISW продолжает оценивать, что Россия намеренно проверяет границы возможностей НАТО с помощью различных воздушных вторжений, пытаясь собрать данные о мерах реагирования альянса и политической воле, которые Россия затем может применить к потенциальным конфликтам против НАТО", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был совсем не случайным.

Между тем в России попытались "откреститься" от вторжения своих истребителей в Эстонию. В МО РФ заявили, что российские истребители не залетали в воздушное пространство этой страны-члена НАТО, а якобы пролетали над нейтральными водами, возвращаясь из Карелии в Калининград.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!