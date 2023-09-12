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Евгений Истребин
Евгений Истребин

Блог | Илона Маска вызывают на ковер

Илона Маска вызывают на ковер

В Конгрессе США призывают расследовать действия Илона Маска в Украине.

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Сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении SpaceX в связи с тем, что Илон Маск не позволил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма. 

"Конгресс должен расследовать произошедшее и выяснить, имеются ли в нашем распоряжении адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером", - заявила Уоррен.

В среду, 13 сентября, глава SpaceX Илон Маск примет участие в закрытой встрече руководителей технологической отрасли США с сенаторами в Капитолии.

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