В Конгрессе США призывают расследовать действия Илона Маска в Украине.

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Сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении SpaceX в связи с тем, что Илон Маск не позволил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.

"Конгресс должен расследовать произошедшее и выяснить, имеются ли в нашем распоряжении адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером", - заявила Уоррен.

В среду, 13 сентября, глава SpaceX Илон Маск примет участие в закрытой встрече руководителей технологической отрасли США с сенаторами в Капитолии.