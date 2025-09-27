Илон Маск и принц Эндрю фигурируют в новых документах по делу Эпштейна

В США обнародовали новую порцию документов, касающихся расследования деятельности скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Материалы, опубликованные демократами Палаты представителей, проливают свет на связи Эпштейна с рядом влиятельных мировых фигур.

Среди них – Илон Маск, принц Эндрю, бывший стратег Дональда Трампа Стив Бэннон и предприниматель Питер Тиль. Об этом сообщает the guardian.

Что известно

Опубликовано шесть страниц из пакета документов Министерства юстиции, который передали Комитету по надзору Палаты представителей. В файлах содержатся фрагменты календарей Эпштейна и финансовых деклараций, указывающие на его контакты с политиками, бизнесменами и мировой элитой.

В частности, в феврале 2019 года Эпштейн планировал завтрак со Стивом Бэнноном, а в ноябре 2017-го – обед с Питером Тилем. Также упоминается возможная поездка Илона Маска на частный остров Эпштейна в декабре 2014 года.

В документах за 2000 год указан рейс, на котором присутствовал принц Эндрю, чьи контакты с Эпштейном уже неоднократно становились предметом публичных скандалов. Отдельно упоминается финансовая выплата на имя "Эндрю" за "массаж, упражнение" в том же году.

Публикация файлов вызвала резкую реакцию в Вашингтоне. Представители Демократической партии отмечают, что документы демонстрируют масштабы связей Эпштейна с самыми богатыми и влиятельными людьми мира.

"Каждый новый документ дает дополнительную информацию, помогая добиваться справедливости для жертв", – заявила представительница комитета Сара Герреро.

В то же время республиканцы обвиняют демократов в выборочной публикации материалов и сокрытии фамилий политиков-демократов. В заявлении комитета говорится, что они планируют обнародовать "все документы без исключения", чтобы избежать политических манипуляций.

На фоне скандала демократы и часть республиканцев продвигают законопроект, который обяжет Министерство юстиции рассекретить весь архив материалов, связанных с Эпштейном. Для принятия документа необходимо собрать 218 подписей в Палате представителей. Однако после этого инициативу еще должен одобрить Сенат, где республиканцы пока не проявляют заинтересованности, а также подписать Дональд Трамп, который называет дело Эпштейна "мистификацией демократов".

Илон Маск и Питер Тиль пока не предоставили комментариев на запросы журналистов. Ранее Маск уже оказывался в эпицентре дискуссий вокруг "досье Эпштейна", в частности после того, как публично призвал Дональда Трампа рассекретить все материалы дела.

Недавно американский миллиардер Илон Маск, который покинул пост советника президента США Дональда Трампа, обвинил главу Белого дома в причастности к громкому делу Джеффри Эпштейна – финансиста, которого подозревали в создании глобальной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Скандальное заявление Маска прозвучало в его соцсети X и мгновенно вызвало политическое землетрясение.

