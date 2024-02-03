По информации The Washington Post, высокоточное оборудование российским производителям оружия поставлял Тайвань. То есть деньги там украинской кровью не пахнут, ибо все они китайцы…

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Очень печально, но это даёт Украине моральное право ещё более настаивать в разнообразных контактах с КНР на едином подходе по поводу территориальной целостности Украины и Китая.

Конечно, это должно делаться и весьма взвешенно, и согласованно с Соединёнными Штатами. Ведь без них в этом вопросе обойтись не получится, да и тайваньские чипы, если вдруг возникнут определённые ограничения, нам нужно будет у кого-то брать.

Однако же определённый сдвиг в украинской политике по этому вопросу должен произойти.