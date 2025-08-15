'Хотят свергнуть правительства трех стран': Сийярто набросился с обвинениями на ЕС

На фоне протестов в столице Сербии Белграде венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто выступил с обвинениями в адрес Европейского Союза. Он заявил, что ЕС якобы хочет свергнуть правительства трех стран – Венгрии, Сербии и Словакии.

Об этом Петер Сийярто написал в соцсети Facebook. Он назвал митинги в Сербии "прямым следствием действий Брюсселя".

Сийярто заявил, что Брюссель якобы уже не является фактором мировой политики. Доказательством этого, по словам министра, является то, что представителей ЕС не пригласили на переговоры Трампа с Путиным на Аляску 15 августа.

"Это явно раздражает основных либеральных политических лидеров, и в результате давление на миролюбивые правительства, придерживающиеся национальных интересов и не подчиняются Брюсселю, растет", – написал венгерский министр.

Такими "миролюбивыми", по его мнению, являются правительства Венгрии, Словакии и Сербии.

"Сегодня яснее дня, что в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотов словацкого, венгерского и сербского правительства", – написал соратник Орбана.

Петер Сийярто также набросился на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая, по его словам, якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию "Тиса", а митинги в Сербии 13-14 августа — результат "брюссельского сценария"

"Все это разные разделы одного и того же брюссельского сценария: они хотят ликвидировать миролюбивые, патриотические правительства, придерживающиеся национальных интересов, чтобы установить на их место брюссельские марионеточные правительства", – заявил Сийярто.

Венгерский министр взялся организовывать "сопротивление" Брюсселю и позвонил сербскому коллеге Марко Журичу и словацкому министру Юраю Бланару, с которыми договорился, что "в условиях жестких попыток внешнего вмешательства" они будут вместе "отстаивать свой суверенитет и мир".

"Мы подтвердили, что в этом можем рассчитывать на солидарность друг друга", – написал венгерский министр.

Напомним, что в Сербии прошли масштабные антиправительственные акции протеста. Они состоялись в столице Белграде и ряде других городов и сопровождались столкновениями между антиправительственными протестующими и их оппонентами. Полицейский спецназ применил слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов.

На фоне митингов президент Александр Вучич заявил, что выборы в Сербии объявят раньше установленного законом срока. Именно этого и требовали активисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ударе по российскому нефтепроводу "Дружба". Он заявил, что йо это "возмущает" и намекнул на возможность прекращения поставок электроэнергии из Венгрии в Украину.