В ХАМАС заявили о готовности ослабить требования на переговорах: как отреагировал Израиль

Переговорщики ХАМАС в Каире на этой неделе заявили о готовности отказаться от требований, выдвинутых ими в прошлом месяце и приведших к провалу переговоров об освобождении заложников в Дохе. Иерусалим ответил, что не заинтересован в новом частичном прекращении огня и готов отказаться от захвата города Газа, если террористическая группировка согласится на все его требования о прекращении войны.

Они включают освобождение всех 50 оставшихся заложников, разоружение ХАМАС и демилитаризацию сектора Газы. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника и арабского дипломата, знакомого с ситуацией.

Разногласия очень велики, особенно в отношении разоружения ХАМАС

"Арабские посредники считают это "отравленной пилюлей", призванной сорвать переговоры, поскольку, вероятно, для подтверждения соблюдения соглашения потребуются интенсивные военные операции Израиля в Газе, чтобы убедиться в его соблюдении", – процитировало издание своего собеседника.

Отмечается, что вместо этого арабские посредники предпочитают постепенный подход к решению проблемы оружия ХАМАС – аналогичный системе, действующей в Ливане. Арабские страны готовы предоставить войска для этих усилий при условии, что это будет сделано по приглашению Палестинской администрации (ПА). Однако одним из условий прекращения войны, выдвинутых Израилем, является отстранение ПА от любой роли в управлении Газой, что фактически препятствует продвижению арабской инициативы.

Несмотря на противодействие Иерусалима, египетские и катарские посредники планируют возобновить переговоры с ХАМАС с целью добиться окончательного одобрения террористической группировкой обновленного предложения, которое гораздо ближе к тому, что США и Израиль одобрили в прошлом месяце.

"Хотя это соглашение было охарактеризовано как частичное, арабский дипломат подчеркнул, что оно все еще может превратиться в постоянное прекращение огня, если стороны проведут успешные переговоры в течение предполагаемого 60-дневного перемирия. В течение этого двухмесячного периода 10 живых заложников и 18 тел будут освобождены в обмен на согласованное количество палестинских заключенных, находящихся под стражей", – пишет СМИ.

Что предшествовало и что будет, если ХАМАС согласится на предложение

В прошлом месяце США и Израиль отозвали своих переговорщиков из Дохи из-за разочарования требованиями ХАМАС относительно масштабов вывода израильских войск из Газы, механизмов гуманитарной помощи, которые будут действовать в период перемирия, и количества палестинских заключенных, подозреваемых в преступлениях против безопасности, заявил израильский чиновник.

Если ХАМАС в ближайшие дни окончательно одобрит смягченное предложение, основанное на этих требованиях, посредники представят его Израилю, вынудив премьер-министра Биньямина Нетаньяху решить, стоит ли отказываться от своих заявлений о том, что он больше не будет принимать частичные соглашения.

"Если он согласится отказаться от этих заявлений, сторонам все равно придется провести еще один раунд переговоров, чтобы договориться об освобождении палестинских заключенных, подозреваемых в преступлениях против безопасности, в рамках соглашения", – пояснил арабский дипломат.

Он также заявил, что силовые структуры, вероятно, будут настаивать на заключении сделки, поскольку она обеспечит освобождение как минимум 10 живых заложников. В то время как захват города Газа поставит под угрозу жизни некоторых из этих пленников, и нет никаких гарантий, что военное давление заставит ХАМАС капитулировать.

Ныне Нетаньяху считает, что ХАМАС тянет время, выражая посредникам интерес к частичному соглашению, хотя на самом деле оно несерьезно, и что только военное давление обеспечит освобождение всех заложников.

Тем временем другие израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху получил "драматичный" документ от источника, которого журналисты назвала "профессиональным" и участвовавшим в переговорах. В документе ХАМАС письменно выражается готовность достичь частичной сделки после того, как террористическая группировка долгое время настаивала на том, что освободит дополнительных заложников только в обмен на четкое обязательство Израиля по постоянному прекращению огня.

Хотя ХАМАС, вероятно, отказался от этого требования ранее этим летом, его последующие требования были отвергнуты Израилем и США, что и привело к провалу переговоров.

Арабский дипломат утверждал, что в июне Израиль выдвинул новые требования, касающиеся масштабов вывода войск, из-за чего переговоры затянулись, прежде чем США в конце концов убедили Нетаньяху отказаться от них. Однако к тому времени ХАМАС вернулся с новыми условиями, и, по его словам, возможность для заключения сделки была упущена.

По данным The Times of Israel, среди оставшихся пленников, удерживаемых в Газе, – 49 из 251 человека, похищенных террористами под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года. В том числе тела по меньшей мере 28 человек, гибель которых подтверждена Армией обороны Израиля. Двадцать из заложников, как полагают, живы, и есть серьезные опасения за состояние еще двух, заявили израильские официальные лица. ХАМАС также до сих пор не вернул тело солдата ЦАХАЛ, убитого в Газе в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, решение Израиля взять под свой контроль всю территорию сектора Газы осудили в ряде стран. Там призвали Иерусалим воздержаться от эскалации, чтобы предотвратить еще большую гуманитарную катастрофу в Палестине и гибели людей.

