ГРУ готовило диверсии в Польше, Литве и Германии с использованием дронов и замаскированной взрывчатки – СМИ

В Польше задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с российским ГРУ и подготовке диверсий в Европейском Союзе. По версии следствия, он планировал теракты с использованием дронов и взрывчатки, замаскированной под консервные банки.

Видео дня

Об этом стало известно из публикации Gazeta Wyborcza. Издание ссылается на источники в прокуратуре и Агентстве внутренней безопасности Польши.

Следователи считают, что подозреваемый получил задание от российских кураторов достать лопату, выкопать на кладбище под Лодзей банки, похожие на консервы с кукурузой, и оставить их в определенном месте. По данным спецслужб, они содержали взрывчатку для терактов с использованием дронов.

Аналогичные тайники позже нашли и в Литве. Кроме того, подозреваемый перевозил комплектующие для беспилотников и SIM-карты между Польшей, Литвой и Германией.

В польских спецслужбах отмечают, что действия агента могли представлять угрозу безопасности нескольких стран ЕС. Если его вину докажут, ему может грозить пожизненное заключение. Прокуратура планирует завершить расследование до конца года.

Напомним, в Литве обнаружили большую группу лиц, которая организовала и планировала совершить четыре теракта в разных странах Европы. Три теракта группа успела совершить, четвертый сорвался. С согласия Генеральной прокуратуры Уголовное бюро полиции Литвы задержало 15 "подозреваемых российских агентов".

Также OBOZ.UA сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов российского ГРУ, которые корректировали вражеские обстрелы по Краматорску и Славянску в Донецкой области. Чтобы получить координаты для обстрелов, оккупанты завербовали мужчин через Telegram-каналы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!