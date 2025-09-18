В Литве задержали группу российских агентов, которая организовала четыре теракта в Европе: что известно

В Литве обнаружили большую группу лиц, которая организовала и планировала совершить четыре теракта в разных странах Европы. Три теракта группа успела совершить, четвертый сорвался. С согласия Генеральной прокуратуры Уголовное бюро полиции Литвы задержало 15 "подозреваемых российских агентов".

Среди задержанных граждане РФ, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, отмечает в собственном расследовании литовский вещатель LRT. Также вещатель ссылается на комментарий Генеральной прокуратуры Литвы.

В рамках досудебного расследования деятельности организованной террористической группы установлено, что 19 июля 2024 года лицо 1973 года рождения, действуя совместно с сообщниками, воспользовался международными службами доставки и перевозки посылок с самодельными взрывно-воспламеняющимися устройствами.

Две из этих посылок были адресованы и отправлены грузовыми самолетами в Великобританию, еще две – в Польшу.

Хронология терактов

20 июля 2024 года первая посылка взорвалась в аэропорту Лейпцига, Германия, перед отправкой грузовым самолетом в Великобританию.

21 июля вторая посылка взорвалась и загорелась в грузовике, который ехал по территории Польши.

22 июля третья посылка взорвалась и вспыхнула на складе почтовых перевозчиков в Бирмингеме, Великобритания.

Четвертая посылка, перевозившаяся наземным транспортом Польши, не сработала из-за неисправности механизма детонации.

Из чего были сделаны бомбы

Как выяснилось, мощные самодельные взрывные устройства управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных подушках. Дополнительные смеси горючих веществ для усиления воспалительного эффекта находились в тюбиках из-под средств гигиены и косметики.

Для большего радиуса и эффекта поражения использовался термит – вещество военного назначения с чрезвычайно высокой температурой горения.

Все задержанные – российские агенты

Делом занимался Европол, в совместную следственную группу вошли правоохранительные и разведчики Литвы, Польши, Великобритании, Германии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, США и Канады. Следствием было установлено, что "организацией и координацией этих преступлений занимались граждане Российской Федерации, имеющие связи с военной разведкой РФ".

Это гражданин Украины (житель самопровозглашенной "республики" на Донбассе) Даниил Громов 1988 года рождения, причем он также использует личные данные гражданина РФ Ярослава Михайлова. Второй – Томас Довган Стабачинскас, который имеет гражданства Литвы и РФ.

Теракты группы

Вышеупомянутые лица связаны с попыткой теракта в мае 2024 года в Вильнюсе – напомним, что там произошел поджог торгового центра IKEA. Также в Польше расследуется еще одно дело с участием Михайлова – пожар в магазине Leroy Merlin в Лодзи.

При подготовке терактов к отдельным задачам привлекались и другие граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии, Украины. Их находили через знакомства, вербовали и поддерживали контакт в Telegram, предлагая вознаграждение и рассчитываясь криптовалютой.

Группа действовала организованно, соблюдая строгую конспирацию и дробя задания. Так, перевозка посылок и горючих веществ, их передача другим участникам, укрытие в тайниках, активация устройств и т.д. – поручались разным исполнителям, которые не связаны друг с другом.

Во время задержания группы в Литве, Польше, Латвии и Эстонии проведено более 30 обысков. У террористов были найдены взрывчатые вещества, спрятанные в консервных банках, а также детонаторы. Часть устройств была изготовлена таким образом, чтобы взрыв имел направленный эффект. Для их производства использовался гексоген.

Правоохранители уверены, что найденные устройства быть предназначены для других терактов.

Как сообщал OBOZ.UA, самолеты страны-агрессора России 13 сентября нарушили правила полета, из-за чего Литва дважды поднимала истребители НАТО для их наблюдения и сопровождения. Причем борта РФ летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

