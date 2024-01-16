Государства ЕС одобрили миссию в Красном море для сдерживания хуситов – СМИ

Страны-члены Европейского Союза поддержали создание военно-морской миссии для защиты кораблей от атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море. Однако Европейская служба внешних действий (EEAS) отказалась комментировать конфиденциальные обсуждения.

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Об этом пишет The Jerusalem Post. По словам европейских дипломатов, миссия будет работать в координации с другими партнерами-единомышленниками в регионе в рамках усилий, чтобы остановить сбои на ключевых торговых путях.

Цель заключалась в том, чтобы создать миссию не позднее 19 февраля и вскоре после этого ввести в действие. Несколько дипломатов выразили надежду, что процесс может быть быстрым, учитывая напряженность в регионе.

Многие коммерческие грузоотправители перенаправили суда на другие маршруты после атак в Красном море террористов-хуситов, которые контролируют большую часть Йемена и говорят, что действуют в знак солидарности с палестинцами, когда Израиль и ХАМАС ведут войну в Газе.

В прошлом месяце Соединенные Штаты заявили, что они и другие страны будут патрулировать Красное море в рамках новой миссии, чтобы попытаться развеять опасения, что сбои одной из главных торговых артерий мира могут ударить по мировой экономике. Но некоторые союзники США, в частности европейские государства, выразили оговорку в плане и отказались от идеи находиться под командованием США.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене нанесли удар по сухогрузу Gibraltar Eagle противокорабельной баллистической ракетой. Судно принадлежит и эксплуатируется в США.

В ночь на 12 января США и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. Были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Совместные удары по объектам хуситов в Йемене были направлены на то, чтобы подорвать и ослабить их возможности подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Атака была нацелена исключительно на военные объекты и базы хуситов.

В Соединенных Штатах заявили, что они не планируют разворачивать дополнительные силы в регионе. В то же время в Белом доме заявили, что США не заинтересованы в войне в Йемене, но в случае необходимости готовы к ней.

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