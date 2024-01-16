Йеменские хуситы обстреляли принадлежащее США сухогруз, никто не пострадал

Силы поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене нанесли удар по сухогрузу Gibraltar Eagle противокорабельной баллистической ракетой. Судно принадлежит и эксплуатируется США.

Видео дня

Об этом сообщил Официальный аккаунт Центрального командования США (CENTCOM) в Х (Twitter). Пострадавших или серьезных повреждений нет.

Сообщается, что 15 января, примерно в 16:00 (по времени Саны), поддерживаемые Ираном хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету из контролируемых ими районов Йемена, и поразили контейнеровоз Gibraltar Eagle, под флагом Маршалловых Островов, принадлежащего и эксплуатируемого США. Судно не сообщило о пострадавших и продолжает свой путь.

"Ранее днем примерно в 14:00 (по времени Саны) Вооруженные силы США обнаружили противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную в сторону торговых судоходных путей на юге Красного моря. Ракета отказала в полете и упала на землю в Йемене. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет", – говорится в сообщении.

По информации Reuters, базирующийся в США оператор судна Eagle Bulk Shipping сообщил, что в него попал "неопознанный снаряд", когда он проплывал в 160 км от Аденского залива, грузовой трюм получил незначительные повреждения, а моряки не пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Совместные удары по объектам хуситов в Йемене были направлены на то, чтобы взорвать и ослабить их возможности подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Атака была нацелена исключительно на военные объекты и базы хуситов.

В Соединенных Штатах заявили, что они не планируют разворачивать дополнительные силы в регионе. В то же время в Белом доме заявили, что США не заинтересованы в войне в Йемене, но в случае необходимости готовы к ней.