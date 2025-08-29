Госдеп США согласовал продажу Украине ракет ERAM: каковы их характеристики

Государственный департамент США одобрил продажу Украине более трех тысяч крылатых ракет ERAM. Общая стоимость пакета составляет 825 миллионов долларов.

Видео дня

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Госдепа. Отмечается, что кроме боеприпасов воздушной доставки в пакет также входит связанное с ними оборудование.

Украина планирует приобрести до 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) вместе с комплектом навигационных систем – GPS и INS в таком же количестве.

В пакет поставки также входят контейнеры для ракет, пилоны для подвешивания, комплектующие и вспомогательное оборудование, запасные части, расходные материалы, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Кроме того, предусмотрены программы подготовки персонала, инженерная и логистическая поддержка.

Для покупки этого вооружения Украина будет использовать финансирование из Дании, Нидерландов и Норвегии, а также иностранное военное финансирование из Соединенных Штатов.

Основными подрядчиками в рамках контракта определены компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

Что предшествовало

Летом 2024 года стало известно, что Военно-воздушные силы США разрабатывают для Украины новую ракету воздушного базирования ERAM (Extended-Range Attack Munition), способную размещаться на авиационной платформе и развивать дозвуковую скорость до 200 м/с, преодолевая расстояние не менее 250 морских миль (463 км). В запросах, которые ВВС направляли оружейным компаниям, прямо говорилось, что это вооружение будет предназначено для борьбы Украины против России. Тогда отмечалось, что американские военные заинтересованы в создании недорогой ракеты, которая быстро разрабатывается и способна преодолевать расстояние до 450 км.

Что известно о ракете ERAM

Ракета ERAM относится к классу "воздух – поверхность" и способна размещаться на авиационной платформе. Она предназначена для поражения важных целей – как наземных, так и морских.

Эти боеприпасы используются истребителями и F-16, а также могут использоваться и самолетами МиГ-29 и Су-27.

Дальность ракеты ERAM составляет 450 – 460 километров. Скорость – примерно 700 километров в час. Вероятное круговое отклонение – 10 метров.

Ракета оснащается боевой частью весом 500 фунтов (250 кг) с комбинированным проникающим и осколочно-фугасным эффектом.

Самое главное в ней – это навигация. Она более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и способна эффективно функционировать даже в условиях активного противодействия со стороны вражеских РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Они должны прибыть примерно через шесть недель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!