Глава Южного командования армии США встретился с военным руководством Кубы: о чем говорили

Главный командующий американскими войсками в Латинской Америке генерал Фрэнсис Л. Донован провел встречу с кубинскими военными лидерами. Переговоры в ведомстве охарактеризовали как "краткий обмен мнениями по вопросам оперативной безопасности".

Стороны встретились недалеко от военно-морской базы США в Гуантанамо. Об этом сообщает ABC News.

Сигнал Кубе после Венесуэлы

Визит состоялся на фоне беспрецедентного усиления давления администрации президента Дональда Трампа на Гавану. Отношения между странами резко обострились после того, как в январе в ходе военной операции США был захвачен авторитарный лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Тогда Трамп открыто предупредил, что Куба станет "следующей".

В последние месяцы Вашингтон перешел к жестким экономическим и военным мерам. В частности, была введена полноценная нефтяная блокада острова, а в Карибском море было развернуто постоянное дежурство военных кораблей США.

Кроме того, американцы предъявили бывшему кубинскому лидеру официальные обвинения по федеральным статьям.

Провал дипломатии и новые санкции

Визиту генерала Донована предшествовали попытки дипломатического урегулирования. Высокопоставленные соратники Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и главу ЦРУ Джона Ратклиффа, ранее уже встречались с кубинскими официальными лицами для обсуждения возможной нормализации отношений.

Однако, как стало известно, американская сторона осталась крайне неудовлетворена результатами этих переговоров. Итогом провала диалога стало введение против кубинского правительства еще более жестких санкций.

Инспекция базы Гуантанамо и ротация сил США

Помимо переговоров с кубинской стороной, генерал Донован провел детальную инспекцию американского военного объекта в Гуантанамо, который США продолжают удерживать вопреки многолетнему протесту со стороны социалистического режима Кубы.

Согласно официальному заявлению Южного командования США, генерал обсудил с руководством базы вопросы "безопасности военнослужащих и их семей, а также общую оперативную готовность".

Параллельно с этим Пентагон объявил о плановом изменении конфигурации сил в Карибском море. В настоящее время там находится несколько американских кораблей, включая как минимум один десантный, что значительно меньше группировки, задействованной при свержении Мадуро.

Какая власть на Кубе

На сегодняшний день Куба остается социалистическим государством, где единственной законной политической силой является Коммунистическая партия.

Президент Республики также является Первым секретарем ЦК Коммунистической партии, что концентрирует в его руках как государственную, так и партийную власть. Высшим органом государственной власти является Национальная ассамблея народной власти. Депутаты избираются на 5 лет.

Ассамблея выбирает из своего состава Государственный совет, который представляет её между сессиями, а также назначает президента и премьер-министра. На практике законодательные инициативы тесно согласуются с курсом Компартии.

В новой редакции конституции 2019 года была подтверждена приверженность социализму, однако впервые было признано право на частную собственность и открыты возможности для малого и среднего бизнеса.

В последние годы власть на Кубе сталкивается с серьезными вызовами: глубоким экономическим кризисом, дефицитом электроэнергии и протестными настроениями, что вынуждает правительство идти на осторожные экономические реформы при сохранении жесткого политического контроля.

Напомним, в США официально выдвинули уголовные обвинения бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро из-за сбития двух американских самолетов в 1996 году. Американские власти инкриминируют ему убийство граждан США и заговор с целью их ликвидации. Обвинение Кастро может стать основанием для силовых действий.

