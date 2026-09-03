Германия успешно испытала израильскую баллистическую ракету дальностью более 500 км

Германия успешно испытала израильскую баллистическую ракету LORA в Северной Атлантике. Испытания прошли на фоне повышенного внимания европейских стран к дальнобойному вооружению в связи с угрозой со стороны России.

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Берлин рассматривает возможность приобретения таких систем и одновременно разрабатывает собственные ракеты большой дальности. Об этом пишет Reuters.

Испытания LORA

Запуск израильской ракеты LORA, разработанной компанией Israel Aerospace Industries, состоялся в ночь на среду, 2 сентября, в Северной Атлантике.

Испытание состоялось через несколько часов после того, как Германия публично обвинила Россию в попытке атаковать с помощью беспилотников аэропорт Лейпциг/Халле в прошлом месяце. После этого Берлин распорядился принять соответствующие меры.

Глава ВМС Германии Ян Кристиан Каак заявил, что испытания прошли успешно.

"Наши подразделения могут успешно развернуть систему, и ее потенциальная дальность действия превосходит все, что мы видели ранее", – отметил он.

По его словам, испытание стало важным шагом для укрепления обороноспособности Германии и её союзников.

"С точки зрения защиты Германии и наших союзников, это испытание знаменует собой новую главу в сдерживании и готовности к морской обороне", – добавил Каак.

Какое вооружение рассматривает Берлин

В настоящее время Германия не имеет на вооружении баллистических ракет, способных лететь со значительно большей скоростью, чем крылатые ракеты, уже находящиеся в ее арсенале.

По данным немецкого Минобороны, израильская LORA имеет дальность до 500 км. Берлин участвует в нескольких многонациональных проектах по созданию ракет большой дальности, а также рассматривает возможность закупки соответствующего вооружения.

Отдельно Германия работает над модернизацией своей крылатой ракеты Taurus. В настоящее время это основная немецкая система, способная поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров.

Taurus NEO

Начало производства модернизированной ракеты Taurus NEO запланировано на 2029 год. Согласно бюджетным документам, новая версия будет иметь увеличенную дальность полета, улучшенную защиту от средств радиоэлектронной борьбы, а также усовершенствованные системы навигации и головку самонаведения.

В немецких вооруженных силах в настоящее время насчитывается около 600 ракет Taurus. Их официальная дальность действия превышает 500 км, а запускать эти ракеты могут истребители, в частности Tornado.

Taurus разработана европейской оборонной компанией MBDA совместно с партнерами.

Напомним, накануне Германия официально обвинила страну-агрессора Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту". Речь идет об инциденте в аэропорту Лейпцига, произошедшем месяц назад. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и закрыть так называемый "Русский дом" в Берлине.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст "достойный ответ" на решение Германии, назвав действия Берлина поводом для дальнейшего обострения двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка считает, что найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники имеют характерные признаки устройств, которые использует российское ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм её активации был отключён.

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