Франция и Великобритания ведут переговоры о признании Палестины: известно вероятные сроки

Великобритания и Франция ведут переговоры, которые могут завершиться историческим шагом – официальным признанием Палестины. Это может произойти уже в июне на совместной международной конференции, которую обе страны готовят совместно с Саудовской Аравией.

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Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лемми во время выступления перед комитетом Палаты лордов. Таким образом, он впервые официально подтвердил наличие переговоров с Францией по этому вопросу.

По его словам, Лондон стремится не просто к громкому жесту, а к действительному влиянию на ситуацию на местах. Британия хочет, чтобы признание стало частью процесса урегулирования, а не только "символическим моментом", как это было, по его мнению, со стороны Испании, Ирландии и Норвегии.

"Никто не имеет права вето на признание Великобританией палестинского государства... Мы всегда говорили, что признание не самоцель, и мы предпочтем признание как часть процесса. Президент Макрон много говорил об этом, в том числе и в последнее время вместе с саудовцами, и, конечно, мы сейчас ведем с ними переговоры", – сказал Лемми.

Признание Палестины двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН – Францией и Британией – стало бы мощным дипломатическим шагом. Но этот процесс сопровождается многими вызовами. В частности, не до конца понятно, что предлагает Франция, и будет ли этот шаг частью реального политического процесса, против чего решительно выступает Израиль.

Французский президент Эммануэль Макрон после поездки в Египет 9 апреля заявил, что Франция предположительно признает Палестину уже в июне. Он подчеркнул, что этот шаг может спровоцировать "цепную реакцию" новых признаний, в частности – и признание Израиля со стороны тех стран, которые до сих пор этого не сделали.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху позвонил по телефону Макрону, предупредив, что признание Палестины станет "победой ХАМАС и Ирана".

Между тем, Саудовская Аравия настаивает, что нормализация ее отношений с Израилем невозможна без реального прогресса в решении палестинского вопроса. Ожидается, что в этом месяце Эр-Рияд сообщит об этом и Дональду Трампу во время его визита.

На сегодня Палестину признали 147 из 193 стран-членов ООН. И этот перечень пополняется. Только в прошлом году к нему присоединились Армения, Словения, Ирландия, Норвегия, Испания, Багамские острова, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Барбадос.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет безопасности Израиля одобрил план по отделению 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан от соседних общин, тем самым превратив их в 13 независимых поселений. Израиль планирует распространить свой суверенитет на эти территории.

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