'Демилитаризация – не тот случай': министр обороны Франции назвал первую гарантию безопасности для Украины

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что наиболее действенной гарантией безопасности для Украины после завершения войны с Россией будут Силы обороны страны. Поэтому украинская армия должна быть вооружена с помощью международных партнеров.

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С таким заявлением глава французского ведомства выступил после встречи руководителей оборонных ведомств Европы в Париже в среду, 12 марта. По его словам, министрам удалось достичь консенсуса по формату поддержки Украины, передает AFP.

В переговорах участвовали министры обороны Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши. Встреча была посвящена обсуждению усиления европейской обороны и предоставления гарантий безопасности Украине.

По словам Лекорню, целью Европы является сформировать долгосрочные гарантии безопасности для Украины, опираясь, прежде всего, на ее собственные оборонные способности. Министр отметил, что "возникает очень широкий консенсус" по поводу того, что "первой гарантией безопасности для Украины является, очевидно, сама украинская армия".

"Появляется слово "демилитаризация", но это не тот случай. Напротив, реальной гарантией долгосрочной безопасности Украины будут возможности, которые мы сможем предоставить украинской армии. Это также задает вопрос о немедленной поддержке Украины в условиях восстановления американской помощи", – добавил он.

Глава Минобороны Франции отметил, что за Украиной стоит вопрос безопасности всего европейского континента.

По его мнению, если Россия согласится на прекращение огня, о чем договорились Украина и США на встрече в Джидде 11 марта, нужно будет определить, как эффективно использовать следующие 30 дней для построения надежной архитектуры безопасности. Лекорню повторил, что "лучшая гарантия безопасности для Украины – это ее собственная армия".

На данном этапе около 15 стран "проявили заинтересованность" в формате, предусматривающем гарантирование длительного прекращения огня в Украине, сказал чиновник. Он в то же время предостерег от того, чтобы рассматривать послевоенную безопасность Украины исключительно в контексте развертывания там европейских войск.

"Этот процесс сложный, и я уже неоднократно заявлял французским СМИ, что он не ограничивается только вопросом присутствия войск на территории Украины. Есть другие неотложные вопросы, в частности безопасность в Черном море, защита украинских ядерных станций. Это темы, требующие глубокого военного обсуждения под руководством начальников генеральных штабов Великобритании и Франции", – сказал глава французского оборонного ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп предупредил Россию о разрушительных санкциях, если она решит продолжать войну. По его словам, представители Соединенных Штатов отправляются в Москву "прямо сейчас" для переговоров по Украине.

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