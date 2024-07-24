В Европе стартовал тур 3-й ОШБр, цель которого популяризация как добровольческого, так и волонтёрского движения. И появление в европейских странах бойцов 3-й ОШБр нешуточно подорвало как российских говорящих голов, так и их шавок на коротком финансовом поводке, выполняющих проплаченные заказы.

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Стоило только 3-й ОШБр объявить о турне по странам ЕС, как тут же стали взрываться информационные консервы (СМИ), ретранслирующие старый добрый российский нарратив об украинских "неонацистах"!

Например, издание Algemeen Dagblad, голландская ежедневная газета, опубликовала статью с кричащим заголовком: "Украинский батальон, созданный неонацистами, приезжает в Роттердам, Денк задает вопросы: "Что это за сигнал?"

В статье критиковалась сама идея приезда 3-й ОШБр в Роттердам и в самых найнегативнейших тонах описывалась как 3-й ОШБр, так и батальон "Азов", с регулярным употреблением кричащего слова – "неонацисты".

Но, самое интересное это то, кто написал статью, которая призвана была вызвать протест против турне 3-й ОШБр по Европе, в стилистике один в один повторяющей уже давно подгнившие российские нарративы?

Автором статьи является турчанка Иффет Субаши, которая за всё время полномасштабного вторжения в Украину не написала ни одного материала посвящённого Украине и даже не обсуждала эту тему в своих социальных сетях. И тут, внезапно, она пишет статью о том, что в Европу с турне собираются украинские "неонацисты"! Или, не внезапно?

Дело в том, что у "честной" и "непредвзятой" Иффет Субаши есть в биографии очень интересный период, а именно - в 2013-2014 работала оператором в Турецкой телерадиокорпорации, TRT — национальном общественном вещателе Турции, также имеющем российскую редакцию, но уже в 2018 году устроилась редактором в российском филиале Sputnik Media в Амстердаме.

Ну, надо же! И почему я не удивлён тому, что в голландской ежедневной газете, которая публикует много манипулятивных статей про Украину, например, о том, что украинцы согласны отдать часть территорий ради мира, журналистка, работавшая ранее в российском СМИ, после трёх лет молчания относительно темы Украины, вдруг решила написать про украинцев, причём в лучших традициях российской пропаганды?

Думаю, вопрос риторический.

Отдельно хочу отметить, что именно сейчас многолетняя работа российской пропаганды по дискредитации "Азова" проваливается. В частности, в июне администрация президента США Джо Байдена разрешила украинской бригаде "Азов" использовать американское оружие, отменив запрет, наложенный много лет назад. Сейчас у 3-й ОШБр проходит тур по Европе.

Представляете, как сейчас российское руководство рвёт на части от таких новостей! Многолетние старания пошли прахом! А потому, не придумав ничего нового, они начинают по старинке запугивать Европу украинскими "неонацистами". И, как всегда, по старинке, используют для этого издания и журналистов, с душком.

Скучно, девочки, скучно!