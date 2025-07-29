"Очень четко детализируем потребности": Зеленский анонсировал обновленный план на год по дронам
Украина обновила планы изготовления и закупки дронов. Партнерам уже передают детализированную информацию о потребностях в финансировании.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам вечером в понедельник, 28 июля. Он начал со слов благодарности, адресованных всем нашим воинам, которые защищают небо над Украиной.
"За ночь на сегодня [с 27 на 28 июля] еще три сотни российских дронов на счету у наших воинов – много сбито. Есть хорошие результаты сбития "Шахедов" дронами-перехватчиками. Хорошо отработали армейская авиация, авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы", – рассказал Зеленский.
"Мы максимально увеличиваем все, что может дать дополнительную защиту нашим городам, нашим украинским общинам. Я благодарю всех, кто помогает", – снова поблагодарил он.
27 июля президент разговаривал с французским коллегой Эмануэлем Макроном, и они договорились, что "Украина очень четко детализирует наши актуальные, сегодняшние потребности в финансировании в дронах".
"Обновленный документ уже представляется партнерам – секретарь СНБО вместе с командой Офиса все подготовили. Определенные показатели по дронам на этот год будут четко реализованы", – заверил Зеленский.
Как писал OBOZ.UA, первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров недавно заявил, что РФ пытается защитить свои дроны-камикадзе типа "Шахед" от украинских беспилотников-перехватчиков и уже интегрирует несколько решений для этого. Украина также совершенствует технику, чтобы обходить российскую защиту.
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