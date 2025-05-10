'Этого не будет': в Белом доме оценили шансы на встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе посетит с визитом страны Ближнего Востока. Однако встречи с российским диктатором Владимиром Путиным во время этого визита в планах главы государства нет.

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Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Ранее о вероятной встрече Трампа и Путина в Саудовской Аравии писали СМИ.

Во время брифинга 9 мая Левит опровергла информацию, что президент США в рамках визита в страны Ближнего Востока может встретиться с Путиным. По ее словам, такой встречи в планах Трампа нет: когда пресс-секретаря Белого дома спросили, могут ли президент США и российский диктатор встретиться в Саудовской Аравии, она ответила, что "этого не будет".

Первые сообщения о возможной встрече Трампа и Путина в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах во время ближневосточного "турне" американского президента появились еще в начале февраля.

Между тем в Кремле на днях заявили, что считают "необходимой" такую встречу, однако она, мол, "должна быть соответствующим образом подготовленной".

Напомним, ранее Трамп в очередной раз объяснил России, почему стоит согласиться на 30-дневное перемирие. По его словам, это срочно нужно сделать, чтобы активизировать переговорный процесс, который потенциально может привести к миру в Украине.

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