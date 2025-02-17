Шольц заявил, что не позволит демилитаризировать Украину, и высказался о мирных переговорах

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Европа не разрешит демилитаризацию Украины. Он также исключил возможность заключения соглашений по Украине исключительно между США и Россией.

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По словам канцлера, вопросы по Украине не должны решаться без ее участия и без учета позиции европейских стран. Об этом Шольц сказал в программе RTL/NTV Quadrell, пишет NTV.

Шольц подчеркнул, что ни одна сторона не имеет права навязывать Киеву демилитаризацию

"Мы, европейцы, этого не позволим. Мы также не позволим никому согласиться с тем, что Украина будет демилитаризована", – заявил канцлер.

Немецкий политик также отреагировал на заявления США о том, что европейские страны не участвуют в переговорах по войне.

"Без нас ничего не получится. Конечно, нам есть что сказать", – подчеркнул он.

По его словам, гарантии безопасности для Украины не могут приниматься без ее участия и Европы, а США, по его мнению, не отказываются от поддержки Киева.

Напомним, что Шольц считает, что мир не наступит, если Россия одержит победу в войне с Украиной. Это напротив поставит мир и стабильность в Европе под еще большую угрозу. Он убежден, что любое соглашение о завершении войны должно предусматривать, что у Украины будет сильная армия для того, чтобы в случае повторного нападения страна смогла защитить себя.

Также канцлер ФРГ подчеркнул, что даже после завершения войны Украине потребуется помощь западных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб предложил идею, как Европейскому союзу получить значимую роль в мирном процессе в отношении Украины. Он упомянул о дипломатическом подходе, который помог Сербии прекратить репрессии против Косово в 1998-1999 годах и способствовал его становлению как отдельного государства.

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