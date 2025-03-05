"Рассчитываем на единство Европы": Зеленский обсудил с Шольцем ситуацию в Украине и будущую архитектуру безопасности

Президент Владимир Зеленский 5 марта провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава украинского государства назвал разговор "откровенным".

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Лидеры двух стран обсудили многие вопросы, в частности видение будущей архитектуры безопасности. Деталями Зеленский поделился в Telegram-канале.

"Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь", – написал он.

Президент отметил, что взаимодействие между нашими странами для защиты украинского неба можно усилить: "Будем работать".

Также он поблагодарил Берлин за поддержку. "Мы будем всегда помнить, какой вклад внесла Германия в укрепление украинского воздушного щита и самое главное – в защиту тысяч людей", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– После саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта Олаф Шольц заявил, что нельзя соглашаться на ультиматумы РФ. "Я хочу это еще раз сказать. Россия всегда хотела создать в Украине правительство, которое танцевало бы под дудку РФ. Это нельзя принять", – отметил он.

– Канцлер Германии ранее уже заявлял, что Европа не разрешит демилитаризацию Украины. Также он подчеркивал, что даже после завершения войны Киеву потребуется помощь западных партнеров.

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