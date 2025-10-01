'Это последний шанс': Израиль призвал жителей Газы покинуть город и 'оставить террористов ХАМАС в изоляции'

Израиль дал последнюю возможность жителям Газы покинуть город, чтобы боевики ХАМАС "остались в изоляции". Гражданские могут выехать через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ.

Соответствующее сообщение опубликовал министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X. Он предупредил, что все, кто останется в Газе будут считаться террористами и их сторонниками.

Что известно

По словам Каца, сейчас израильская армия завершила установление контроля над осью Нацрам к побережью Газы, фактически разделив сектор на северную и южную части.

"Таким образом, оцепление вокруг города Газа будет усилено, и все, кто выезжает из него на юг, будут вынуждены пройти через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ", – указано в сообщении.

Это последний шанс для жителей Газы, которые хотят спастись "и оставить боевиков ХАМАСа изолированными в самом городе Газа перед лицом ИДФ, которая продолжает свою деятельность в полную силу".

Министр обороны Израиля заявил, что армия обороны страны готовится к любым сценариям и намерена продолжать операции до тех пор, пока не будут возвращены все похищенные и не произойдет разоружение ХАМАСа, что является необходимым шагом к завершению войны.

Операция в Газе

7 августа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы. При этом он отметил, что речь о долгосрочной оккупации палестинского анклава не идет – Израиль лишь хочет уничтожить в Газе террористическую группировку ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

20 августа представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа и контролирует окрестности столицы провинции.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к жителям Газы и призвал покинуть город. Он заявил, что израильские силы уже готовятся войти в город и имеют приказ "жестко действовать против гнезд террора".

Как писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, встретился в Вашингтоне с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и объявил план прекращения огня в секторе Газа. Он предусматривает возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности создания государства.

