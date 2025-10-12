Эстония призвала мир сплотиться против Китая, чтобы тот не помогал Путину

Европейские страны должны консолидировать усилия для давления на Китай с целью побудить его отказаться от поддержки страны-агрессора РФ. Москву Пекин уже превратил фактически в своего вассала и использует ее, чтобы ослабить Европу.

Учитывая состояние российской экономики, без поддержки КНР Россия не смогла бы продолжать войну. Об этом в интервью изданию Bild заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Что сказал глава внешнеполитического ведомства Эстонии

Цахкна убежден, что"Китай, безусловно, помогает России вести войну, по крайней мере в экономическом плане". По его словам, учитывая слабость российской экономики, без поддержки Пекина Москва не могла бы продолжать войну против Украины.

Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что продолжение войны – в интересах Китая.

"Китай имеет тысячелетний план, очень стратегический взгляд и, я думаю, сейчас фактически является хозяином России. Россия выполняет за них грязную работу", – подчеркнул эстонский чиновник.

В частности, Пекину выгодно, что из-за российской агрессии европейские страны вынуждены тратить огромные ресурсы на оборону.

Европейскому континенту, по убеждению Цахкны, сейчас не хватает сплоченности, что облегчает Китаю достижение цели.

"Китай также нуждается в Европе... Но мы разделены, и Китай может играть с Европой на уровне отдельных государств", – отметил он.

Крайне важным, считает глава внешнеполитического ведомства Эстонии, является донесение европейцами до Пекина простой истины: поддержка российской агрессии вредит двусторонним отношениям, поскольку "это также война против нас".

Таллин активно и последовательно поддерживает Украину, подчеркнул Цахкна, не только из солидарности с жертвой агрессии, но и потому, что эстонцы помнят советскую оккупацию, которая длилась полвека и стоила Эстонии потери каждого пятого гражданина. И больше всего не хотят повторения этого ада.

"Если Путин сможет объявить победу, он продолжит. И речь идет не только об Украине", – предупредил Цахкна.

Еще более обозримой угрозу для восточной Европы делает тот факт, что российский диктатор Владимир Путин давно не скрывает своей мечты – восстановить исчезнувший с политической карты мира СССР.

"Он уже начал реализацию своего плана восстановления Советского Союза и публично заявил об этом в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. И никто, никто не воспринял его всерьез. Мы восприняли – не только эстонцы, но и латвийцы, литовцы и поляки. И уже тогда мы сказали, что не можем вести переговоры с Путиным. Мы не можем сотрудничать с ним, ведь Путин использует нас только как инструмент давления для своих дальнейших шагов. То же касается и отношения в Европе в целом: сотрудничество на экономическом уровне с ним является ошибкой. Именно так действовал Сталин – он тесно сотрудничал с Европой, прежде чем началась открытая агрессия и оккупация", – напомнил эстонский дипломат союзникам об уроках истории, которые нельзя забывать.

Тревожит Цахкну и то, что несмотря на единство внутри НАТО, значительная часть членов Альянса медлят с наращиванием оборонных инвестиций. Эстония в перечень этих стран точно не входит: с 2026 года она будет направлять на оборону 5,34% своего бюджета.

Кроме того, глава МИД Эстонии подчеркнул, что Европа должна решительно реагировать на провокации Москвы, в частности на нарушение ею воздушного пространства НАТО – ведь только так можно предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Мы должны говорить с Путиным именно на том языке, который он понимает... он боится нашей реальной силы", – подытожил дипломат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Эстония решила перебросить "Абрамсы" ближе к границе с Россией. Это произошло сразу после двух провокаций РФ в сентябре, когда российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши.

Эстония из-за этого впервые за все время своего членства в ООН потребовала немедленного проведения Совбеза.

