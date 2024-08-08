На время отвлечёмся от событий на фронте и плавно перейдём к другим событием. Но сначала, два заявления именно по поводу этих событий. Первая из них сделал академик овцеводческих наук, генерал Кадыров. На вопрос о том как он относится к тому, что его бойцы сбежали от украинской границы и ушли глубоко в тыл, при этом танцуя свою любимую лезгинку, овцы ответил, что лично пристрелит любого, кто предложит отменить хиджаб. А поскольку никто из его людей ничего подобного не предлагает, то и говорить ни о чем.

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Теперь перенесёмся в Вашингтон, а там пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов о том, как США относится к событиям, которые сейчас развернулись в Курской области, следующим образом:

"Мы поддерживаем Украину в том, что она делает, защищаясь от российской агрессии. Мы считаем, что это, очевидно, важно делать, поскольку мы говорим о демократии и свободе. И мы будем продолжать это делать".

А ранее представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о том, что Киев не предупредил США о своих намерениях вторгнуться в Курскую область. Однако он добавил, что неуведомление других стран о подобных операциях является нормой. Это можно считать ответом на призыв Москвы о том, чтобы кто-то повлиял на Украину в плане освобождения части Курской области. Но видимо им пояснили, что с этим проблем нет, но для этого россиянам нужно срочно освободить украинскую территорию.

Но в США происходили и другие события, которые могут повлиять на ход войны в Украине. В частности, у Дональда Трампа, появилась новая проблема, кроме того, что происходит в рамках предвыборного процесса. Из верховного суда, в суд первой инстанции вернулось дело о мятеже 6 января 2021г. Слушание дела было прервано полгода назад в связи с тем, что защита Трампа, требовала установить рамки подсудности бывшего президента, в связи с президентским иммунитетом. Верховный суд высказал свою позицию и вернул дело в суд первой инстанции, который обязан закончить процесс уже с учётом позиции верховного суда.

Но, как отмечают специалисты в области американского права, формулировки верховного суда дают возможность суду первой инстанции рассматривать большую часть деяний фигуранта, поскольку они были совершены, вне его связи с президентскими полномочиями. Дело снова вернулось к судье окружного суда Тане Чуткан. Всего через несколько часов после того, как дело вернулось в окружной суд, Чуткан назначило конференцию на 16 августа, где будут выслушаны позиции сторон по поводу того как дальше будет развиваться слушание дела. Поэтому поводу известный адвокат Норм Эйзен, который работал в интересах демократов во время первого импичмента Трампа, сказал следующее:

"Она (судья), безусловно, мгновенно указала своим быстрым решением по предложению об обвинении, установив плотный график брифингов и быстрое слушание 16-го числа, что она хочет, чтобы все продолжало двигаться, и именно так должна работать система правосудия".

В ходе этого заседания, будет определено, какие из действий бывшего президента, не покрываются его иммунитетом, с учётом позиции верховного суда. Таким образом, будет определен новый объем обвинений. Кроме того, что слушание дела возобновляется и что оно будет двигаться быстро, есть ещё один неприятный момент уже чисто процессуального характера. Обвинение может потребовать публичного слушания доказательств, которые содержатся в материалах дела публика узнает много нового о том, что и как делал Трамп, в эти дни.

Адвокатская группа бывшего президента, будет прилагать все усилия для того чтобы избежать публичного оглашения самых неприятных документов. С другой стороны обвинение уверена в том, что процесс затягивался искусственно, А сторона защиты злоупотребляла своими процессуальными правами и потому, вердикт уже опоздал на несколько месяцев. В общем у Трампа появилась ещё одна тема, которая будет отнимать у него время, силы и возможно репутацию. Специалисты говорят о том, что большее часть обвинений найдёт свое отражение в финальном решении суда. А как оно будет на самом деле – увидим.