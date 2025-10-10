Еще одна страна ЕС и НАТО зафиксировала появление неизвестных дронов над военными объектами

Генеральный штаб Армии Чехии подтвердил появление неизвестных беспилотников над рядом военных объектов страны. По словам представительницы Генштаба Зденки Собарня-Кошванцевой, подразделения армии готовы выявлять, идентифицировать и нейтрализовать любые дроны-нарушители.

Информацию, обнародованную чешским изданием Echo24.cz, проверило государственное агентство ČTK. Представительница Генштаба подчеркнула, что из соображений безопасности не может назвать конкретные объекты, которые становились целями полетов. В то же время в ведомстве уверяют – контроль за воздушным пространством усилен, а все инциденты тщательно расследуются.

Реакция чешских военных

По словам пресс-секретаря вооруженных сил Магдалены Дворжаковой, количество случаев нарушения запрещенных зон над военными объектами в последнее время заметно возросло. Часть таких инцидентов, как пояснила она, могли вызвать пользователи-любители, которые не соблюдают правила или просто не знают об ограничениях.

Дворжакова также отметила, что военные постоянно обновляют технические средства наблюдения, чтобы быстрее реагировать на любые угрозы с воздуха.

"Мы работаем с полицией и гражданской авиационной властью, чтобы минимизировать риски", – сказала она.

Европейский фон угрозы

Похожие сообщения поступали в последние недели из нескольких стран Европейского Союза – в частности из Германии, Дании, Норвегии и Бельгии. Над их критически важными объектами также фиксировали пролет неизвестных беспилотников.

Пока ни одной стране не удалось установить их происхождение, но некоторые европейские аналитики предполагают возможную причастность России. Эти случаи стали поводом для усиления наблюдения и обороны на стратегических направлениях, в частности вокруг баз НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в аэропорту Мюнхена (Германия) дважды за сутки полностью приостанавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань. Причиной остановки аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников".

