Эрдоган пообщался с Путиным: Турция готова провести третий раунд переговоров между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы. В частности, речь шла о необходимости переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция готова провести третий раунд переговоров между Киевом и Москвой. Об этом сообщила канцелярия президента Реджепа Эрдогана в соцсети X.

"Президент Эрдоган заявил, что начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной имеет решающее значение, и Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены соответствующие даты для сторон", – говорится в сообщении.

Отметим, что кремлевский диктатор не впервые демонстрирует якобы дипломатические усилия по окончанию войны, чтобы отсрочить санкции со стороны Запада.

На самом же деле разговоры об этом со стороны РФ остаются лишь разговорами. Путин уже дважды сводил на нет переговоры в Стамбуле, выдвигая невыполнимые ультиматумы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин такими действиями украл у дипломатии уже полгода. По его словам, Россию нужно заставить к прекращению войны, и в частности, с помощью жестких санкций.

"Уже фактически полгода Путин украл у дипломатии – еще полгода в дополнение ко всему времени этой войны. Давление нужно. Продолжается работа по новым санкциям", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против РФ и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США отметил, что "очень недоволен" Россией и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

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