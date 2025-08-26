Додон пожал руку послу РФ и помечтал о 'стратегическом партнерстве'

Пророссийский политик Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы, провел встречу с послом России в Молдове Олегом Озеровым. В ходе переговоров стороны обсудили экономическую и политическую ситуацию в стране и регионе, а также перспективы двусторонних отношений.

В Facebook Додон сообщил, что встреча состоялась 25 августа. Политик подчеркнул необходимость восстановления торгово-экономического сотрудничества и стратегического партнерства между Молдовой и Россией в пользу граждан обоих государств.

Во время разговора стороны обменялись оценками текущего состояния российско-молдавских отношений и обсудили региональные вопросы. Особое внимание уделили потенциалу для развития экономических связей, в частности в торговле и энергетике.

Подтверждение встречи также обнародовал официальный Telegram-аккаунт Посольства Российской Федерации в Республике Молдова. Там отметили, что стороны якобы пришли к "общему пониманию".

"Восстановление партнерства должно происходить со строгим соблюдением суверенитета, нейтралитета и территориальной целостности Молдовы, что отвечает интересам народов обеих стран", - похвастались в посольстве РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Молдовы Майя Санду предупреждала о серьезной угрозе со стороны России накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре. По ее словам, Кремль готовит масштабное вмешательство, которое может повлиять на результаты голосования.