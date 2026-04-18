Во Франции суд Парижа назначил штрафы семерым гражданам Молдовы за нанесение на здания города граффити гробов с "французскими солдатами в Украине". Прокуратура готовила обвинение по статье о "деморализации армии" и настаивала на наказании в виде лишения свободы на срок от 18 месяцев до трех лет. Однако суд решил иначе и оправдал подсудимых по указанному пункту обвинения.

Как отмечает французская пресса, защита обвиняемых смогла доказать "неактуальность" обвинения. Поэтому молдаван лишь оштрафовали на суммы от одной до 10 тысяч евро.

В частности, пятеро участников группы должны заплатить по тысяче евро штрафа, еще один – семь тысяч. А вероятный организатор группы – 10 тысяч евро.

В чем преступление

Преступление было совершено в Париже с 18 по 20 июня 2024 года. А именно:группа рисовала через трафареты на стенах зданий пустой гроб с надписью Stop the death now! (то есть, "Остановите смерть сейчас!"). На других трафаретах были изображены гробы в виде самолетов с подписью Des Mirage pour l'Ukraine (то есть, истребители Mirage для Украины, – OBOZ.UA).

Указанные трафаретные граффити были сделаны на зданиях французского парламента, информагентства AFP, редакции газеты Le Figaro и в других районах города.

Полиция задержала эту группу молдаван только в прошлом году, в рамках более широкой операции, "связанной с иностранным вмешательством", как отмечали прокуроры. В частности, была задержана группа молдаван и болгар, которые рисовали голубые звезды Давида и красные руки на мемориале Холокоста в Париже, и развешивали свиные головы перед мечетями.

Российский след

В деле, которое рассматривал Парижский уголовныйсвязь с Россией официально не была доказана, хотя силовики уверяли, что "не сомневаются, что заказчик именно оттуда".

На сегодняшний день во Франции только в деле с рисованием звезды Давида был официально назван (и доказан) заказчик – российская разведывательная служба ФСБ.

Схема проста: ФСБ вербует посредника, который уже сам вербует оперативников и отдает им приказы. Именно этого посредника в суде считают "организатором группы" и, как отмечается, его оштрафовали на 10 тысяч евро.

