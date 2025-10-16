Были перебои в связи: в ISW объяснили, что означает появление 'загадочных' дронов во время военных учений в Польше

Во время военных учений НАТО в Польше были зафиксированы неопознанные беспилотники, которые могли нарушить работу систем связи военного уровня. Это стало очередным инцидентом в тенденции вторжений дронов по всей Европе.

Появление "загадочных" дронов первыми заметили военнослужащие из Нидерландов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Дроны в небе над Европой

Министерство обороны Нидерландов подтвердило 14 октября, что военнослужащие, участвовавшие в военных учениях НАТО в Польше, наблюдали неопознанные беспилотники, пролетающие над головой, и сообщили о сбоях в работе систем связи.

Пока остается неясным, что именно вызвало нарушение работы систем связи – непосредственно дроны или меры противодействия в виде радиоэлектронной борьбы. Также власти пока публично не назвали источник беспилотников и личности пилотов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 15 октября отрицала какую-либо причастность РФ к недавнему инциденту с беспилотником.

Уровень угрозы растет

Аналитики ISW подчеркнули, что новый инцидент с дронами над европейскими странами знаменует собой последнее событие на фоне растущей тенденции к сбору неопознанных беспилотников, имеющих практическую ценность, вблизи военных объектов НАТО и гражданской инфраструктуры по всей Европе.

По мнению экспертов, наблюдения неопознанных беспилотников, вероятно, связаны с российской кампанией "Фаза Ноль", которая подразумевает создание информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем.

Напомним, на Западе все больше крепнет уверенность, что Россия уже ведет против стран-членов НАТО гибридную войну, параллельно готовясь к реальному вооруженному противостоянию. Начать прямую агрессию в Западной Европе Москва может уже через несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны вместе реагировать на российские провокации, которые включают в том числе нарушение воздушного пространства стран ЕС.

