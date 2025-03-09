Будут говорить об Украине: в Канаде проведут встречу глав МИД G7

В марте в Канаде встретятся главы министерств иностранных дел стран Группы семи. В ходе трехдневных дискуссий, среди прочего, будет обсуждаться ситуация в Украине.

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Мероприятие пройдет с 12 по 14 марта в Шарлевуа, провинция Квебек. Об этом сообщили на сайте офиса председательства страны в G7.

"Канада с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел Группы семи в Шарлевуа. Министр иностранных дел Мелани Жоли соберет партнеров G7 для решения неотложных геополитических вызовов", – говорится в сообщении.

Там указали, что дискуссии будут сосредоточены на таких вопросах:

– ситуация на Ближнем Востоке;

– постоянная поддержка Украины в условиях агрессии России;

– стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе;

– длительные кризисы на Гаити и в Венесуэле;

– вызовы миру и безопасности в Африке.

В 2025 году отмечается уже 50-я годовщина со времени проведения первого саммита G7. И в этом году Канада также будет принимать у себя представителей Группы семи. В частности, саммит пройдет 15-17 в Кананаскисе, Альберта.

"Вопросы от международного мира и безопасности до глобальной экономической стабильности и роста, цифрова перехода, современных глобальных вызовов и возможностей требуют от нас совместной работы для поиска совместных решений", – перечислили в офисе темы, которые будут рассматриваться на предстоящей встрече.

В Оттаве заявили, что с гордостью приняли на себя председательство в Группе семи. Также выразили надежду, что нынешний год станет для страны возможностью продемонстрировать лидерство и продвигать содержательный диалог, коллективные действия и инновационные решения на благо всех людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Канаде выступили против возвращения России в G7. Там подчеркнули, что лидеры должны помнить, за что РФ исключили из группы, и усилить поддержку Украины и "продолжать давить на агрессора".

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