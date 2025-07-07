В новом парламентском докладе Великобритании Иран признан одной из крупнейших государственных угроз для страны – наравне с Китаем и Россией. Показательно, что документ подписал лично премьер-министр Кейр Стармер.

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Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на данные секретного расследования Комитета по разведке и безопасности. В документе говорится о попытках убийств иранских оппозиционеров прямо на британской земле, масштабных кибератаках на компании, а также активности Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которую британские спецслужбы внимательно мониторят.

КСИР, несмотря на серьезные потери от израильских операций, до сих пор пытается вмешиваться во внутренние дела королевства. Отчет является результатом двухлетнего расследования, которое включало допросы экспертов, анализ закрытых документов и оценку разведданных. Более 100 страниц, которые прямо указывают: Иран – не только проблема Ближнего Востока, но и реальная угроза для самой Британии.

Доклад подписал лично премьер-министр Великобритании Сэр Кейр Стармер. Из-за чувствительного характера расследования, он получил доступ к материалам еще до их публикации.

Этот отчет появился на фоне новой волны обострения на Ближнем Востоке – после военного противостояния между Израилем и Ираном, а также серии бомбардировок ядерных объектов Ирана со стороны США. Тегеран в ответ заявил о возможности атак на британские военные базы, если Лондон будет поддерживать Израиль.

В январе 2024 года Великобритания ввела санкции против иранских чиновников, причастных к угрозам убийства журналистов. А глава МИ5 Кен МакКаллум открыто заявил: "За последние два года мы остановили 20 заговоров, организованных Ираном. Темпы и масштабы – беспрецедентны".

По его словам, режим в Тегеране активно использует криминальные структуры, наркоторговцев и аферистов для проведения операций в Британии – аналогично методам российских спецслужб.

Ожидается, что обнародование доклада станет сигналом для усиления контрмер, в частности по защите иранских диссидентов в Британии, борьбы с кибератаками и ограничения активности КСИР на территории страны.

Напомним, Россия и Китай не предоставили Ирану никакой материальной помощи во время эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Эта ситуация поставила под сомнение реальность "оси авторитарных государств", о которой ранее говорили западные чиновники.

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