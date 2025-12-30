Болезнь Трампа и завершение войны: какой прогноз сделали перуанские шаманы на 2026 год

Перуанские шаманы во время традиционного новогоднего обряда в Лиме озвучили свои прогнозы на 2026 год. Они заявили о серьезной болезни президента США Дональда Трампа, поражении Николаса Мадуро и завершении войны России против Украины. Церемония состоялась в конце декабря на побережье в южной части столицы Перу.

Информацию об обряде и заявлениях шаманов обнародовало агентство Reuters. Шаманы собрались на пляже, одетые в яркие пончо, и провели ритуальные действия с плакатами мировых лидеров. Они перекрещивали над ними мечи, сжигали благовония и посыпали песок цветами.

Один из участников церемонии, шаман Хуан де Диос Гарсия, публично озвучил основные предсказания. По его словам,"Соединенным Штатам следует готовиться, ведь Дональд Трамп серьезно заболеет".

В материале Reuters также приведены цитаты Гарсии относительно ситуации в Венесуэле и войны в Украине. Он заявил, что видит поражение действующей власти в Каракасе и конец вооруженного конфликта в Восточной Европе.

Пляжный обряд Лимы

Во время ритуала шаманы использовали большие изображения Дональда Трампа, Николаса Мадуро, Владимира Путина, Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Плакаты раскладывали прямо на песке, после чего над ними проводили обрядовые действия.

Хуан де Диос Гарсия отдельно остановился на теме Венесуэлы. Он заявил, что Николас Мадуро потерпит поражение и покинет страну, но не будет схвачен. По его словам, события будут разворачиваться стремительно, однако без публичного задержания.

Также шаман озвучил прогноз относительно внутренней политики Перу. Он заявил, что Кейко Фухимори, дочь бывшего президента Альберто Фухимори, победит на президентских выборах после трех неудачных попыток. Гарсия объяснил это видением, которое якобы получил во время использования традиционного растения вачума.

Прогноз войны и выборов

Важнейшим для международной повестки дня стало предсказание относительно войны России против Украины. По словам Гарсии, конфликт завершится, и стороны "поднимут флаг мира". Он не уточнил сроки или условия такого завершения.

Церемония перуанских шаманов проводится ежегодно в конце декабря и традиционно сопровождается предсказаниями относительно мировых событий. В то же время в Reuters напомнили, что эти же шаманы уже прогнозировали завершение войны в Украине ранее, в частности в 2023 году, но этого не произошло.

